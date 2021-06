Roggenstorf: Schließen sich drei Kirchengemeinden auf dem Land zusammen?

Roggenstorf/Kalkhorst

Die Kirchengemeinden Kalkhorst, Damshagen und Roggenstorf werden auf Dauer für sich allein nicht bestehen können. Die Pfarrstellen in der Region werden weniger. Die Stelle in Kalkhorst ist nicht mehr besetzt. „Wir sind zu wenige Gemeindemitglieder geworden“, erklärt Volker Jakobs, stellvertretender Vorsitzender des Kirchengemeinderates. 451 Mitglieder sind es in seiner Kirchengemeinde Kalkhorst, 620 in der Kirchengemeinde Roggenstorf, 253 in der Kirchengemeinde Damshagen.

Was wäre die Lösung des Problems? Sollen die Gemeinden fusionieren? Oder wären Anschlüsse an kleinstädtische Gemeinden in der Nachbarschaft besser?

Ideen für Gemeindenamen gefragt

Das wollen die Kirchengemeinderäte nicht allein besprechen. Sie laden alle dazu ein, mitzureden. Drei Versammlungen in Kirchen wird es geben: am Donnerstag, den 3. Juni, ab 18 Uhr in Damshagen, am Freitag, den 4. Juni, ab 18 Uhr in Kalkhorst und am Sonntag, den 6. Juni, ab 11 Uhr in Mummendorf. „Es sollen die Meinungen direkt zu Wort kommen“, kündigt der Roggenstorfer Pastor Dirk Greverus an. Er hat derzeit die Vertretung für Damshagen und Kalkhorst. Er fragt die Mitglieder der Kirchengemeinden auch: „Hätten Sie eine Idee für einen gemeinsamen Gemeindenamen?“

Die drei Kirchengemeinderäte haben beschlossen, über den zukünftigen Weg zu beraten. Was halten sie von einer Fusion? Andrea Lenschow, stellvertretende Vorsitzende des Kirchengemeinderates Roggenstorf, antwortet: „Wir sind dafür.“ Es entstünde eine ländliche Großgemeinde mit vielen Dörfern. Andrea Lenschow sagt: „Wir kennen die Strukturen einer ländlichen Gemeinde schon. Wenn wir an eine Stadtgemeinde angeschlossen werden, wäre uns das eher fremd.“ Feste beispielsweise würden teils unterschiedlich gefeiert. Auch seien in den Dörfern besonders viele Mitglieder aktiv. „Wir haben unsere Traditionen in der Dörflichkeit. Das möchten wir nicht aufgeben“, erklärt die stellvertretende Vorsitzende des Roggenstorfer Kirchengemeinderats. Er sehe eine Fusion als gute Möglichkeit, ein lebendiges Kirchenleben auf dem Land zu gestalten.

„Auf dem Dorf tickt man anders.“

Gabriele Rydryck, stellvertretende Vorsitzende des Kirchengemeinderates Damshagen, sagt es so: „Auf dem Dorf tickt man anders.“ Es passe besser, wenn Dorfgemeinden sich zusammenschließen. Der ganze Kirchengemeinderat sei für die Fusion.

Ähnlich ist derzeit das Meinungsbild in Kalkhorst. Volker Jakobs sagt: „Wir sind dafür und haben den Prozess auch angeschoben.“ Die beiden anderen Landgemeinden seien der Kalkhorster sehr ähnlich. Nach einer Abwägung der Sachlage habe es eine Einsicht in die Notwendigkeit einer neuen Struktur gegeben.

„Eine große Schnittstelle in Freud und Leid“

Noch aber ist die Frage nicht entschieden, die Dirk Greverus so formuliert: „Machen sich die Dörfer gemeinsam auf den Weg?“ Ziel der Überlegungen sei, das kirchliche Leben in den Orten so gut es geht zu erhalten. „Sie haben eine große Schnittstelle in Freud und Leid“, sagt der Pastor.

In dem Pfarrsprengel, den die drei Gemeinden bilden, arbeiten derzeit ein Pastor, eine Gemeindepädagogin mit pastoralem Auftrag und zahlreiche Ehrenamtliche, darunter Prädikanten und Lektoren. Rund drei Wochen nach den Versammlungen in Kalkhorst, Damshagen und Mummendorf wollen die Kirchengemeinderäte beschließen, ob es eine Fusion geben soll oder nicht. Möglicher Termin für eine Gemeindehochzeit wäre der 1. Januar 2022.

Von Jürgen Lenz