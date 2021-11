Roggenstorf: So saniert die Gemeinde ihren Dorfteich

Roggenstorf

Bürgermeister Bernd Straathof und Pastor Dirk Greverus stehen am Zaun und zeigen auf den Teich, der sich in unmittelbarer Nähe zur Kirche befindet. Dass der Teich überhaupt zu sehen ist, und das überhaupt wieder Wasser führt, das sah vor einigen Wochen noch ganz anders aus. Denn der Teich war verschlammt und hatte auch keinen Zulauf mehr. Das hat sich jetzt grundlegend geändert, Wasser fließt nun wieder.

Blick auf den Roggenstorfer Teich und den rechts aufgeschütteten Schlamm. Quelle: Dirk Hoffmann

Möglich wurde das, weil im Oktober der etwa 1500 Quadratmeter große Teich ausgebaggert wurde. Die Gemeinde hatte dafür die Technik in Form von zwei kleinen Baggern gestellt. Dann waren es neben den beiden Gemeindearbeitern Bert Siedenschnur und Andreas Schmidt weitere Roggenstorfer, die kräftig mit anpackten. Bürgermeister und Pastor zeigten sich tief beeindruckt, wie sehr sich hier bis zu 15 Leute ins Zeug legten. Mehrfach kamen auch die Kameraden der Freiwilligen Feuerwehr, um Wasser abzupumpen, damit wieder weiter gebaggert werden konnte.

Der Wasserzulauf war blockiert

Notwendig wurde diese Maßnahme längst, wie Bürgermeister Straathof sagt. Das letzte Mal war der Teich nämlich um die Jahrtausendwende ausgebaggert worden. Hinzu kam, dass der frühere Wasserzulauf vom Kuhstall blockiert war, sodass der Teich immer mehr versandete. Es musste also dringend etwas geschehen, zumal auch die Löschwasserversorgung darunter litt. „Das ist eine der Hauptaufgaben, für die ich als Bürgermeister verantwortlich bin“, so Straathof, der sich zusammen mit den Gemeindevertretern und der Kirchengemeinde dieser Sache annahm.

Luftbild der Gemeinde Roggenstorf Quelle: Michael Prochnow

Einfach loszubaggern, das ging allerdings auch nicht. Dazu waren behördliche Genehmigungen notwendig. So musste die Untere Naturschutzbehörde des Landkreises Nordwestmecklenburg ihre Zustimmung erteilen, um mit den Arbeiten beginnen zu können. Die Behörde legte auch fest, dass das im Zeitraum vom 15. September bis 31. Oktober zu erfolgen hätte.

Jetzt waren die Roggenstorfer am Zug, die dieses Vorhaben ungeachtet des wechselhaften Wetters mit immer wieder einsetzendem Regen beginnen und abschließen mussten. Es wurde zu einem Kraftakt, den sie gemeinsam bewältigten. Auch einige Stücke Metall traten beim Ausbaggern zutage, die noch zu entsorgen sind. Insgesamt waren aber alle an dieser Aktion Beteiligten am Ende froh, im Zeitrahmen geblieben zu sein und nach zehn Tagen die Arbeiten am Teich zum Abschluss gebracht zu haben.

In der vergangenen Woche legte der Wasser- und Bodenverband auch den Graben zum Teich frei. Es fließt wieder Wasser nach, womit dieser schon jetzt teilweise seine Funktion als Löschwasserentnahmestelle erfüllen kann, wie der Bürgermeister auf Nachfrage bestätigt.

Kosten liegen weit unter dem Angebot

Dank der vielen freiwilligen Helfer und einer guten Kalkulation hielten sich auch die Kosten im überschaubaren Rahmen. Straathof hatte in Abstimmung mit der Gemeindevertretung die wirtschaftlichste Variante zur Umsetzung gewählt, die deutlich unter dem zuvor eingeholten Angebot von 22 500 Euro lag. „Es hat uns noch weniger als die Hälfte dieser Summe gekostet“, so das Gemeindeoberhaupt.

Ganz abgeschlossen ist die Maßnahme rund um den Teich damit aber noch nicht. Im Winter sollen bei einem Arbeitseinsatz Restarbeiten erfolgen. Für ein Planieren des aufgeschütteten Schlamms ist es dann noch zu früh, da dieser erst austrocknen muss. Das kann sechs Monate oder auch ein Jahr dauern. Danach soll dieser Weg zwischen Kirche und Teich nicht nur ein schönes Bild abgeben, sondern auch zum Verweilen einladen. „Und vielleicht schaffen wir später einmal mit einer kleinen Brücke auch einen Weg um den Teich“, sagt der Pastor, wobei das erst einmal nur ein Wunsch für die ferne Zukunft ist, für den es noch keinen Plan gibt.

Buswendeschleife soll größer werden

Schneller, weil dringend nötig, soll hingegen die Umgestaltung des Gebietes zwischen der Straße und dem Teich erfolgen. An dieser sehr unübersichtlichen Stelle im Kurvenbereich befindet sich die Bushaltestelle, wo auch die Schulkinder in den Bus ein- und aussteigen. Für sie und auch alle anderen Fahrgäste ist das nach Darstellung des Bürgermeisters kreuzgefährlich. Das möchte man ändern und hat Kontakt zum Grevesmühlener Ingenieurbüro Möller aufgenommen. Unabhängig von der weiteren Planung, die im kommenden Jahr forciert werden soll, ist klar, dass die Bushaltestelle wohl auf jeden Fall einen anderen Platz bekommt, nämlich weiter weg von der Straße. Außerdem wird die gesamte Buswendeschleife größer. Dazu will die Gemeinde auch wieder die Fläche, die von Anwohnern bepflanzt wurde, nutzen.

Ginge es nach Straathof, würde die Umgestaltung dieses Platzes lieber heute als morgen erfolgen. Ganz so schnell geht es aber nicht. Noch befindet sich die Gemeinde ja in der Planungsphase, an dessen Ende ein Beschluss stehen muss. Danach sollen auch Fördermittel beantragt werden, sodass nach Einschätzung von Straathof voraussichtlich nicht vor 2023 mit der Umsetzung dieses Bauvorhabens begonnen werden kann.

Von Dirk Hoffmann