Roggenstorf

Die Gemeinde hat sich auf den Besuch der Jury gut vorbereitet. Es geht um die Teilnahme am Wettbewerb „Unser Dorf hat Zukunft“. Zunächst auf Kreisebene. Sollte Roggenstorf den Titel holen, fünf weitere Bewerber gibt es in Nordwestmecklenburg, geht der Wettkampf auf Landesebene weiter. Zum Schluss wird das zukunftsfähigste Dorf in ganz Deutschland gekürt.

Ben Straathof, Bürgermeister der Gemeinde, zeigt der Jury nicht nur die Schönheiten seiner Gemeinde, die mit den Namen Fritz und Luise Reuter eng verbundene Kirche oder das Gemeinschaftshaus, er weist vor allen Dingen auf Projekte hin, die noch im Entstehen sind. „Es geht hier schließlich um die Zukunft.“, sagt er.

Verbindungen schaffen

In Ortsteil Tramm soll die Siedlung Tramm mit dem eigentlichen Ortskern verbunden werden. Fördermittel für eine Verbindungsstraße sind beantragt. In allen Bau- und Kulturprojekten, die die Gemeinde plant, erklärt Straathof der Jury, die aus Mitgliedern der Kreisverwaltung besteht, geht es um das Thema Verbindung.

In Roggenstorf soll die Buswendeschleife erneuert und attraktiver gestaltet werden. Damit sich Einheimische und Touristen wohlfühlen. In Rankendorf, einem weiteren Ortsteil, zeigt Straathof das schöne Gutshaus und die Kopfsteinpflasterstraße, die dorthin führt. Sie ist historisch wertvoll, muss aber dringend ausgebessert werden. Auch ein Spielplatz soll in Rankendorf entstehen, bereits bis zum Ende dieses Jahres.

Luise-Reuter-Tour und Tour der drei Köstlichkeiten

Ein Weiteres in die Zukunft weisendes Projekt, das Einheimischen und Touristen zugutekommt und Kommunen miteinander verbinden soll, ist die Ausschilderung zweier fester Fahrradtour-Routen, die geplant sind. Route Nummer 1 ist die Luise-Reuter-Tour. Sie nimmt Bezug auf die zukünftige Frau von Fritz Reuter, die in Roggenstorf aufwuchs, und soll von Roggenstorf nach Boltenhagen und zurück führen.

Die zweite Route, die ausgeschildert wird, nennt sich die Tour der drei Köstlichkeiten. Sie führt zum Luisenhof, zum Jägerhof Dutschke in Dassow und zu Zoltáns Hof in Roxin.

Kultur im Dorf

Bei einem Besuch im Pfarrhaus, bei Pastor Dirk Greverus, der gerade eine Bibelstunde mit Kindern abhält und einem von den Landfrauen der Gemeinde im Gemeindehaus, das auch den Namen Luise Reuter trägt, gereichten Kaffee mit selbst gebackenem Kuchen, konnte sich Jury auch vom kulturellen Leben in der Gemeinde überzeugen.

Nun bleibt abzuwarten, wie die Entscheidung der Jury ausfallen wird. Ob Roggenstorf nun Preisträger des Wettbewerbs „Unser Dorf hat Zukunft“ wird oder nicht, die Zukunft passiert in jedem Fall.

