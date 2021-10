Roggenstorf

Wenn die kalte und nasse Jahreszeit beginnt, ist es für die Anwohner der Lübecker Straße ganz besonders schlimm – denn die Straße besteht aus Sand. Die Siedlung verläuft parallel zur B 105 und gehört zum Roggenstorfer Ortsteil Tramm. Auch für Müllentsorger beginnt in diesem Teil des Dorfes eine Schlitterpartie. Denn die Sandstraße, die zur Siedlung und durch die Siedlung führt, steht unter Wasser. Es ist rutschig, matschig und mehr als nur ein Ärgernis.

Seit sechs Jahren beschäftigt sich die Gemeinde Roggenstorf mit der Planung für den Bau einer Straße in der Siedlung. Dabei geht es nicht nur darum, dass Anwohner bei schlechtem Wetter trockenen Fußes in ihre Häuser gelangen und Entsorger problemlos an- und wieder abfahren können. Es geht auch darum, die Siedlung endlich mit dem Rest von Tramm zu verbinden.

Fördergeld gut – alles gut?

Anfang des Jahres endlich die gute Nachricht: Es wurde Fördergeld für das Straßenbauprojekt genehmigt, insgesamt um die 680 000 Euro. Die gesamte Baumaßnahme, so errechnete das Ingenieurbüro Zimmer aus Klütz, sollte um die 950 000 Euro kosten. Nun, so die Hoffnung in der Gemeinde, würde alles seinen Gang gehen. Doch es kam anders.

Die Planung für die Straße stellte sich teilweise als nicht genehmigungsfähig heraus. Dabei geht es vor allen Dingen um naturschutzrechtliche Belange, die einen Teich betreffen, an dem die Straße entlangführen sollte. Der Teich, so die ursprüngliche Planung, hätte einfach ein bisschen verschoben werden sollen. Zur Absicherung des Biotops sollte mit einer Spundwand gearbeitet werden. Doch das funktioniert nicht. Stattdessen hätte das Biotop komplett und damit enorm zeit- und kostenaufwendig ganz und gar versetzt werden müssen.

Kurzfristig anberaumte Einwohnerversammlung

Auf einer Einwohnerversammlung, die jetzt stattfand, wurde den Gemeindevertretern von Roggenstorf und den Anwohnern der Lübecker Straße von Holger Janke, Leiter des Bauamts Grevesmühlen, und vom Ingenieurbüro Zimmer erklärt, was nun stattdessen möglich sein wird. Nur ein Teil des Sandwegs, der zur Siedlung hinführt, wird zur Straße. Und zwar zu einer Sackgasse.

Der andere Teil der Strecke durch die Siedlung soll ein ausgebauter Fußweg werden, der die Lübecker Straße zukünftig mit dem Rest von Tramm verbinden soll. Letztlich, meinte Thomas Zimmer vom Ingenieurbüro, seien doch die beiden wichtigen Anliegen der Anwohner dennoch erfüllt – trotz massiver Veränderungen der Planung.

Ohnmächtige Ämter

Das sehen auch Ben Straathof, Bürgermeister der Gemeinde Roggenstorf, und sein Stellvertreter, Landwirt Sven Sangel, so. Dennoch üben sie Kritik. Vor allem daran, dass die notwendige Änderung des Planes erst jetzt bekannt wurde. „Bis zum 15. November müssen alle genehmigungsfähigen Unterlagen beim Landkreis sein, um das Fördergeld zu erhalten. Da bleibt uns in der Gemeinde jetzt keine Zeit mehr, uns über andere, vielleicht auch machbare Lösungen Gedanken zu machen“, sagt Straathof.

Ben Straathof, Bürgermeister von Roggenstorf. Quelle: Annett Meinke

Landwirt Sangel findet es bedenklich, dass der Erfolg solch wichtiger Projekte zu oft von Einzelpersonen in Ämtern und Fachbereichen abhänge. „Wir alle wissen, dass es Personalnot in den Ämtern gibt. Hinzu kommt sicher auch Corona in diesem Jahr. Angesichts der Bedeutung solcher Bauprojekte jedoch ist es so wichtig, dass Kommunikation funktioniert, dass alles in Kooperation nach und nach und rechtzeitig abgearbeitet wird“, sagt er. „Es geht doch hier um etwas Bleibendes. Etwas, das den Ort dauerhaft prägt.“

Ihr Newsletter für Grevesmühlen und Umgebung Der Newsletter für die Regionen Grevesmühlen, Klützer Winkel, Boltenhagen und Schönberger Land. Jeden Freitag gegen 18 Uhr im E-Mail-Postfach. Mit meiner Anmeldung zum Newsletter stimme ich der Werbevereinbarung zu.

„Normale Vorgänge beim Bau“

Auf Nachfrage nach den Ursachen für die so kurzfristig vorgenommenen Änderungen am Bauplan teilte das Bauamt in Grevesmühlen mit, dass es in einem Genehmigungsverfahren für Bauprojekte dieser Art erfahrungsgemäß immer Dinge gäbe, die es erforderten, Pläne gegebenenfalls auch umfangreich zu ändern. Selbst im Laufe von Durchführungen von Bauprojekten, so das Bauamt weiter, könnten immer wieder Umplanungen erforderlich sein. „Dies sind insoweit normale Vorgänge beim Bau und auch im Umgang mit Fördermitteln“, sagt Holger Janke.

Von Annett Meinke