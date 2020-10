Kalkhorst

Beim Brand in einem im Bau befindlichen Einfamilienhaus in Kalkhorst (Landkreis Nordwestmecklenburg) ist am Donnerstagnachmittag ein geschätzter Sachschaden in Höhe von 20 000 Euro entstanden. Nach Angaben der Polizei von Freitag hatten sich nach ersten Erkenntnissen Teile der Außenwanddämmung entzündet. An dieser Stelle waren zuvor Bitumenschweißbahnen erhitzt und verklebt worden.

Ihr Newsletter für Grevesmühlen und Umgebung Der Newsletter für die Regionen Grevesmühlen, Klützer Winkel, Boltenhagen und Schönberger Land. Jeden Freitag gegen 18 Uhr im E-Mail-Postfach.

Als die Polizei eintraf, hatten Bauarbeiter das Feuer bereits gelöscht. Der Kriminaldauerdienst aus Wismar hat die Ermittlungen übernommen.

Von OZ