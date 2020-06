Rohstoffknappheit: So würden Grevesmühlens Schüler die Welt verändern

Grevesmühlen

Die Fotos gingen unter die Haut: ein vielleicht dreijähriger farbiger Junge, der halb nackt mit einem Hammer leere Sprühdosen zerkleinert; ein dunkelhäutiger Jugendlicher, der vor einer brennenden Müllkippe steht und einen Fernsehbildschirm in die Luft hebt – froh darüber, dass er etwas Verwertbares gefunden hat. Und dann sind da die Satellitenbilder, die zeigen, dass tagsüber, wenn sie „arbeiten“, um die 50 Grad Celsius in Afrika herrschen. Es ist nicht die Frage, ob die Jungs verwertbare Rohstoffe für wenig Geld ausfindig machen, sondern wie lange, solange die Sonne brennt.

Bereits mehrfach war Umweltpädagoge und Astronom Michael Geisler von der Firma Geoscopia Umweltbildung aus Bochum zu Gast am Gymnasium „Am Tannenberg“ in Grevesmühlen – unter anderem beim Langen Abend der Naturwissenschaften, der jedes Jahr stattfindet. Corona macht diesen und auch das MINT-Camp in diesem Halbjahr nicht möglich. Deshalb hatte Schulleiterin Andrea Großmann die Idee eines von Lightcycle gesponserten Schülerprojekts, das in dieser Woche an den Präsenztagen der einzelnen Klassen stattfand. „Damit entlastet er auch etwas die angespannte Personalsituation in Corona-Zeiten“, erklärt sie.

Anzeige

Das tägliche OZ Corona-Update als Newsletter Alle News zum Coronavirus in Mecklenburg-Vorpommern täglich gegen 19 Uhr im E-Mail-Postfach

Andrea Großmann, Schulleiterin des Gymnasiums „Am Tannenberg“ in Grevesmühlen Quelle: Annett Meinke

Weitere OZ+ Artikel

Vor allem will Michael Geisler Schüler provozieren – mit Aussagen wie „Die beiden Jungs können doch froh sein, dass sie ein paar Groschen verdienen“. Oder: „Warum lassen wir Kinderarbeit in Afrika zu? Weil es schon Jahre so ist!“ Oder: „Warum kaufen wir uns ständig neue Handys? Weil wir es können!“ Oder: „Warum bestelle ich fünf Jeans und acht Shirts, obwohl ich von beidem nur zwei brauche? Weil ich es kann! Den Rest kann ich zurückschicken!“ Nur wird der Rest geschreddert und Rohstoffe sind umsonst verbraucht.

Zurück zum Handy – des Deutschen liebstes Spielzeug. 30 von knapp 80 Materialien im Gerät sind Metalle, die oft von Kindern in Afrika abgebaut werden. Menschenrechtsverletzung ersten Grades. „Alles nicht so cool“, resümiert Neil Wandersee. Doch wie könne man den Rohstoffwahnsinn ändern? „Als Einzelner ist es schwer. Wir als Gemeinschaft müssen etwas bewegen“, meint Henri Mura. Doch würden alle Schüler aufs Handy verzichten? Oder auf Klamotten vom Versandhandel und stattdessen selber nähen? Wohl kaum, obwohl die Gefahr besteht, dass irgendwann alle Rohstoffe der Welt aufgebraucht sind. Aber vielleicht, so das Fazit der Schüler, könne man seine Einstellung ändern – eben nicht alle zwei Jahre ein neues Handy anschaffen, im Supermarkt mal zu heimischen Gemüse- und Obstsorten greifen. Vor allem neugierig bleiben, das wünscht sich Michael Geisler von den Schülern.

Übrigens: Seit mehreren Jahren ist das Gymnasium MINT-Schule. Die Abkürzung steht für Mathematik, Informatik, Naturwissenschaften und Technik. Fächer, die Schwerpunkte im Schulprogramm sind. „Im April haben wir die freudige Nachricht erhalten, dass wir erneut zertifiziert sind. Das ging leider im Corona-Lockdown etwas unter“, bedauert Andrea Großmann. Zunächst bis 2023 ist das Gymnasium Mitglied im sogenannten nationalen Excellence-Schulnetzwerk. „Wir streben an, auch darüber hinaus MINT-Schule zu bleiben.“

Lesen Sie auch

Von Jana Franke