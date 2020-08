Grevesmühlen

Fragt man Dr. Roland Anderko ( CDU), der sich im vergangenen Jahr nach 30 Jahren Kommunalpolitik in den „politischen Ruhestand“ verabschiedete, ob es heutzutage schwerer ist, Kommunalpolitik zu machen, überlegt er einen Moment. Dann sagt er: „Politiker sein ist niemals einfach. Man muss immer Gegenwind aushalten können. Von den Bürgern, aber auch aus den Reihen anderer Parteien.“ Er habe jedenfalls in den drei Jahrzehnten keine Auseinandersetzung gescheut.

Streitbar für die Sache

Dass das stimmt, ist auch im Archiv der Ostsee-Zeitung nachzulesen. Am 23. April 2009 verließ die gesamte CDU-Fraktion die Nordwestmecklenburger Kreistagssitzung, nachdem die SPD einen von der CDU angesetzten Tagesordnungspunkt, in dem es um die Senkung der Kreisumlage ging, mit Hinweis auf die Kommunalverfassung aus der Tagesordnung streichen ließ.

Es gibt dieses historische Foto, auf dem genau der Moment zu sehen ist, in dem Anderko, damals Chef der CDU-Fraktion, als letzter seiner Partei den Kreistag verlässt. Wie ein Kapitän, der selbstverständlich erst dann gehen kann, wenn seine gesamte Mannschaft das sinkende Schiff bereits verlassen hat. Das Vorgehen der SPD, erklärte Anderko damals gegenüber der OZ, sei ein Akt „reiner Willkür“ und ein Paradebeispiel „undemokratischen Verhaltens“ gewesen.

Freiheit als höchstes Gut

Demokratie bedeutet für Roland Anderko Freiheit. Und Freiheit ist für ihn das höchste Gut. Freiheit ist überhaupt der Grund, warum der Tierarzt, der in der DDR-Zeit, in Grevesmühlen eine Tierarzt-Fachpraxis mit zehn Angestellten leitete, nach der politischen Wende in die Politik ging. „Ich habe meinen Beruf wirklich sehr gern ausgeübt“, erzählt er.

„Ich bin nur in die Politik gegangen, weil ich eine Art von patriotischer Verantwortung in mir fühlte. Ich wollte dabei mithelfen, den Übergang vom Sozialismus in die Freiheit gut zu gestalten. Ich wollte einen wirklichen Systemwechsel und nicht, dass ehemalige SED- und Stasi-Leute unter gewechselter Flagge wieder das politische Geschehen bestimmen.“

Kirchengemeinde ermuntere Anderko

Für viele Menschen sei es damals eine schwierige Zeit gewesen. „Gestandene Menschen mussten ihr bisheriges Leben über den Haufen werfen. Mir war klar, dass wir nur gemeinsam die Aufgaben, die vor uns standen, bewältigen können.“

Dass Anderko CDU-Mitglied wurde, sagt er, hat mit seinem auch schon in der DDR christlich geprägten Weltbild zu tun. Die damalige Pastorin der Grevesmühlener St.-Nikolei-Kirchengemeinde, Ilse Vogt, unter anderem ermunterte ihn, sich im Jahr 1990 als Bürgermeisterkandidat zur Wahl zu stellen.

So begann die kommunalpolitische Karriere des Tierarztes als Grevesmühlener Bürgermeister. Bis 1994 blieb er in diesem Amt. „Ich wäre gern noch geblieben, doch dann wurde ich eben abgewählt. So ist das in einer Demokratie, das habe ich akzeptiert.“

Dr. Roland Anderko im Jahr 1990 nach seiner Wahl zum Grevesmühlener Bürgermeister in seinem Büro. Quelle: privat

Turbulente Nachwendezeit

Es waren vier turbulente Bürgermeisterjahre, kurz nach der Wende. Jahre, in denen in der Stadt unter Leitung von Dr. Roland Anderko vieles auf den Weg gebracht wurde. Landesweit berichteten Zeitungen zum Beispiel, dass in Grevesmühlen die Beiträge für Kindergärten und Krippen gesenkt, statt wie im restlichen Mecklenburg-Vorpommern erhöht wurden.

Die Verwaltung der Stadt musste modernisiert, der Haushalt, der sich in Schieflage befand, ausgeglichen werden. Die sozialistischen Kommunalbetriebe mussten zu wirtschaftlichen kommunalen Unternehmen werden. Die Gründung der Wohnungsbaugenossenschaft (Wobag) und der Grevesmühlener Stadtwerke fiel unter anderem in Anderkos Amtszeit. Auch die städtebauliche Sanierung nahm zu dieser Zeit ihren Anfang.

Vereinsgründungen waren für Anderko wichtig. „Es ging mir darum, dass Bewusstsein zu verankern, dass Ehrenamt eine große Bedeutung für den Zusammenhalt besitzt. Nichts Verordnetes von oben, sondern Eigeninitiative.“ Der ehemalige Grevesmühlener Bürgermeister gehört zu den Gründungsmitgliedern des Grevesmühlener Heimatvereins, der Schützenzunft und des Rotary-Clubs. Dass es heute um die 100 Vereine und Interessengruppen in Grevesmühlen gibt, die sich im Bereich Soziales, Jugend, Wirtschaft, Sport, Kleintierzucht, Kleingärten, Kultur engagieren, freut ihn besonders.

Grevesmühlen, August-Bebel-Straße, Frühjahr 1990: Angestellte aus dem Handel demonstrieren (der Handel verkaufte immer weniger Ostprodukte und gefährdete damit Arbeitsplätze in der Industrie). Der damalige Nordwestmecklenburger Landrat Heinz Schmidt und der Grevesmühlener Bürgermeister Roland Anderko (rechts am Bildrand). Quelle: Kreisarchiv

Motivation ist alles

Eine Anekdote, die gut beschreibt, wie Roland Anderko tickt, handelt von der Modernisierung der Verwaltung in seiner Bürgermeister-Amtszeit. Damals habe man die ersten Computer aus Ahrensbök in Schleswig-Holstein (Partnerstadt von Grevesmühlen) erhalten. Eine aufwendige Weiterbildung an den für alle Verwaltungsmitarbeiter neuen Geräten wurde von der Stadt nicht organisiert.

„Ich habe meinen Mitarbeitern gesagt: Beschäftigt euch damit, und wer was kapiert hat, bringt es den anderen bei“, sagt Anderko. „Das hat ausgezeichnet funktioniert. Weil alle motiviert waren und wollten. Ohne großes Wenn und Aber.“

Vorrang für junge Leute

Die verschiedenen Funktionen und Verdienste aufzuzählen, die Anderko in seinen langen Jahren als Stadtvertreter und Kreistagsmitglied bis zum Jahr 2019 innehatte, findet der Kommunalpolitiker „im Ruhestand“ nicht so wichtig. „Ich habe mich 2019 nicht mehr zur Wahl gestellt, weil ich es an der Zeit fand, dass die jungen Leute in der Kommunalpolitik nachrücken. Sie können es nun gerne besser machen – wenn sie können“, sagt er schmunzelnd.

Dass er dennoch, auch wenn er nicht mehr an Sitzungen teilnimmt und keine harten Auseinandersetzungen mit politischen Gegnern mehr führt, immer an Politik, besonders Kommunalpolitik, interessiert sein wird, sagt er, sei selbstverständlich. „Was wichtig ist, erfahre ich schon noch immer.“ Und dass er sich bei so einem Informationsgespräch vermutlich nicht scheut, deutlich seine Meinung zu sagen, davon ist auszugehen.

Von Annett Meinke