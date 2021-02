Neuburg/Blowatz/Wodorf

Kaum fährt der Verkaufsbus um die Kurve und zeigt hupend sein Kommen an, finden sich die ersten Kunden ein. Sie haben ihn schon erwartet. Das Fahrzeug hält unmittelbar vor ihrem Haus des Betreuten Wohnens in Neuburg. „Jetzt kommt Inge“, steht auf dem Wagen über der Windschutzscheibe.

Drei Haltestellen in Neuburg

Inge Jeske stoppt und öffnet die Tür zu ihrem rollenden Supermarkt. Freundlich begrüßt sie die drei Senioren. „Wie geht’s? Was gibt’s Neues?“, fragt sie und nimmt von Klaus Burba einen kleinen Zettel entgegen. „Ich schreib immer einen Wunschzettel. Ich kann nicht mehr so gut sehen“, erzählt der 94-Jährige. Er wartet an der Tür, während die Händlerin die gewünschten Waren zusammenträgt und in seinen Beutel packt: Seife, Butter, Bananen, Mandarinen. „Wir sind froh, dass sie kommt. Seit der Kaufmannsladen geschlossen hat, hatten wir hier gar nichts mehr“, sagt der Senior.

Anzeige

Klaus Burba war es, berichtet Inge Jeske später, der sie angerufen und gebeten hat, sie möge auf ihrer Tour auch in Neuburg halten. Er und die damalige Bürgermeisterin. Das war vor etwa zwei Jahren. Inzwischen kommt sie dienstags und donnerstags nach Neuburg und steuert in dem großen Dorf drei Haltestellen an.

Hertha Schielke sucht sich im Verkaufswagen Tomaten aus. Quelle: Haike Werfel

Frisches Obst, Gemüse und Waren des täglichen Bedarfs

Während Inge Jeske kassiert, steigt eine Seniorin die drei Stufen in den Wagen hinauf. Es bereitet ihr Mühe, sie hält sich am Geländer fest. Wegen Corona dürfen die Kunden nur noch einzeln eintreten. Auch der Mund-Nasen-Schutz und ausreichender Abstand vor dem Wagen sind Pflicht. „Obst, Gemüse, Eier – hier bekomme ich alles frisch“, sagt Hertha Schielke. „Was es nicht gibt, zum Beispiel Fleisch, kauft der Pflegedienst für mich ein.“ Für Fleisch brauche sie eine Kühlung. Dafür sei ihr Verkaufsbus zu klein, erklärt Inge Jeske. Sie packt den Einkauf in den Rollator der Seniorin, bittet sie, bei einer Kundin zu klopfen, die noch nicht da ist.

Händlerin sorgt sich um ihre Kunden

„Unsere Christa hat’s heute wohl nicht gehört“, stellt die Händlerin fest. Auch Hilde wird vermisst. „Wir sind hier wie eine große Familie. Ich gehe auch hin und frage, ob sie etwas brauchen.“ Inge Jeske kümmert sich, hört sich die Sorgen ihrer Kunden an. Als Christa Hoffmann kommt, trotz Kälte mit offener Jacke, frisch gewaschenen Haaren und ohne Mütze, muss sich die 84-Jährige erst mal besorgte Kritik anhören. Zudem trägt sie Gartenclogs, weil ein Fuß dick verbunden ist.

Die Seniorin ist unlängst gestürzt. „Bist du ohne Rollator gegangen? Bei dieser Witterung?“, erkundigt sich Inge Jeske besorgt und knöpft ihr die Jacke zu. Christa Hoffmann bekommt zwar von ihrer Familie eingekauft. „Aber man möchte doch selbst noch was aussuchen“, sagt sie und lobt die fahrende Händlerin: „Sie erfüllt uns auch Wünsche und bringt mal Blumen mit.“

Diese Orte werden angesteuert Dienstags bis sonnabends ist Inge Jeske auf Tour. Unter anderem diese Dörfer fährt sie an: Triwalk, Benz, Hornstorf, Alt Farpen, Neuburg, Blowatz, Wodorf, Boiensdorf, Klein Strömkendorf an jedem Dienstag; mittwochs: Krönkenhagen, Quaal, Bobitz, Testorf-Steinfort, Dalliendorf, Drispeth, Zickhusen und Groß Stieten; donnerstags: Dorf und Hof Triwalk, Kartlow, Steinhausen, Alt Farpen, Friedrichsdorf, Blowatz, Güstow, Boiensdorf, Teßmannsdorf; freitags: Schulenbrook, Bobitz, Groß Stieten, Manderow, Hohenkirchen, Thorstorf, Bössow, Oberhof; samstags: Krassow, Kahlenberg, Zurow, Reinstorf, Züsow, Poischendorf. Kontakt: 0179-1064212

Hilde Schacht findet sich auch noch ein. Die 89-Jährige sucht unter anderem Schaumküsse aus. „Ich muss doch was dahaben, wenn mein Enkel kommt.“ Die Seniorin ist voll des Lobes für die mobile Händlerin: „Sie ist ein Engel. Immer nett und würde uns den Einkauf bis in die Stube tragen, wenn’s geht, noch in den Kochtopf.“

Vor fünf Jahren Schritt in die Selbstständigkeit

Dabei ist Inge Jeske schon seit fünf Stunden auf den Beinen. Um fünf Uhr beginnt ihr Arbeitstag in Hof Triwalk, wo sie zu Hause ist. In einer großen Halle nimmt die 57-Jährige die Waren vom Großhandel an. „Ich achte auf Qualität und Frische, belese mich und probiere die Lebensmittel. Brot und Brötchen beziehe ich von einem Bäcker in Grevesmühlen“, erzählt sie. Im Oktober werden es 29 Jahre, dass Inge Jeske im Unternehmen ihres Mannes einstieg. Er hatte seinerzeit drei Fahrzeuge. Als er 2016 starb, machte sie sich mit einem Verkaufswagen selbstständig. „Am 1. Februar hatte ich Fünfjähriges“, verkündet sie stolz.

Lange Arbeitstage und hohe Kosten

Sie habe diesen Schritt nie bereut. „Die Arbeit macht mir Spaß, auch wenn die Tage lang sind“, sagt sie. In der Regel hat sie nach zehn, elf Stunden Feierabend. Dass sie dennoch eine hohe Krankenversicherung, für die sie allein aufkommen muss, und enorme Kosten für Einkommens-, Gewerbe- und Umsatzsteuer aufzubringen hat, findet sie nicht gerecht. „Der Staat macht’s uns Solo-Selbstständigen schon schwer.“

Wegen Corona ist Kundschaft noch gewachsen

Umso mehr freut sie sich über den großen Zuspruch ihrer Kunden. In der Corona-Pandemie wurden es noch einmal mehr. „Die Menschen haben Angst, in die großen Einkaufsmärkte zu gehen“, weiß Inge Jeske. „Und wenn sie nicht mehr gut sehen oder laufen können, kommen sie dort auch nicht hin. Ich fahre bis vor die Haustür.“ Selbst wenn es in Friedrichsdorf nur noch eine Adresse ist, die sie ansteuert.

Ihr Newsletter für Wismar und Umgebung Alle News und Tipps rund um Wismar und Umgebung. Jede Woche Donnerstag gegen 18 Uhr im E-Mail-Postfach. Mit meiner Anmeldung zum Newsletter stimme ich der Werbevereinbarung zu.

Viele Kunden seien ihr dankbar, schenken ihr auch mal Pralinen oder Sekt. In Blowatz zum Beispiel steht Hanne Meißner immer mit einer Schüssel Pudding, roter Grütze oder Milchnudeln bereit. Jetzt gab es auch liebevoll zubereitete Schnittchen mit Apfel- und Gurkenscheiben. „Ich gehöre mit zu den ersten Kunden und fühle mich immer gut versorgt“, sagt die 80-Jährige und schickt einen Reim hinterher: „Wer Inge nicht kennt, hat die Welt verpennt.“

„Wenn ich Inge nicht hätte, wär’s schlecht“

Noch länger kauft Evi Zander aus Wodorf bei Inge Jeske ein. „Wir hatten schon Silberhochzeit“, verrät die Seniorin und schmunzelt. „Wenn ich Inge nicht hätte, wär’s schlecht“, erklärt die 85-Jährige, obwohl auch ihre Kinder für sie einkaufen. „Was ich täglich brauche, kriege ich bei ihr.“ Sie gibt ihren Einkaufszettel ab, und wartet, auf ihre Gehhilfe gestützt, an der Tür. Auch für ihre Nachbarin, die einen Arzttermin hat, kauft Evi Zander ein. „So mein Schatz, du kriegst die letzten Kartoffeln heute“, verkündet die Händlerin und trägt den Einkauf ins Haus.

Ihre Tour führt Inge Jeske an diesem Tag noch über Blowatz und Boiensdorf nach Klein Strömkendorf und weiter in den Landkreis Rostock.

Von Haike Werfel