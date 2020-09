Rolofshagen

Den Windkraftausbau stoppen – das forderte der Kreisverband der AfD am Sonnabend bei einer Kundgebung unweit von Rolofshagen. Er kritisiert: „Dieser Eingriff in die über Jahrhunderte unberührt gebliebene Landschaft ist geradezu ungeheuerlich.“ Dem Klützer Winkel werde weithin sichtbar eine klaffende Wunde zugefügt. Damit werde den Menschen in der Region ein Stück Heimat entrissen.

Der Kreisverband der „Alternative für Deutschland“ hatte zu der Demonstration aufgerufen. Seiner Einladung folgten nicht nur Mitglieder der AfD. Jens-Holger Schneider, der auch dem Schweriner Landtag angehört, hob hervor, dass Autofahrer beim Anblick der Kundgebung hupten und einen Daumen als Zeichen der Zustimmung hochhielten.

Hintergrund der Aktion: Zwei Windkraftanlagen werden neben der Straße vor Rolofshagen auf Grevesmühlener Gebiet gebaut, zwei weitere sind auf dem Territorium der Nachbargemeinde Damshagen geplant. Höhe: 245 Meter. Der AfD-Kreisverband spricht von einem „irrsinnigen Projekt.“

„Visitenkarte des Klützer Winkels“

Die Initiatoren der Kundgebung bezeichnen die Kastanienallee an der Landesstraße zwischen Grevesmühlen und Klütz als „Visitenkarte des Klützer Winkels und Tor zur Region und Ostsee gleichermaßen.“ Wer dort entlangfahre, werde eingestimmt auf unzerstörte Natur und Landschaft, dörfliche Idylle, Ruhe und das nahe Meer.

Hintergrund des Baus sei „eine völlig verfehlte Energiepolitik, die sich anmaßt, mit astronomisch teuren und unsozialen Maßnahmen die ganze Erde vor einer unbewiesenen Gefahr retten zu wollen, obwohl die damit angestrebten Ziele von anderen Ländern längst zunichtegemacht werden.“

Konzepte für Stromableitung fehlen

André Jortzik vom AfD-Kreisverband ergänzte am Sonnabend: „Der Umwelt- und Artenschutz wird hier sträflich vernachlässigt.“ Andere Mitglieder der AfD kritisierten, es gebe kein Konzept für die Stromableitung und Geld spiele die wichtigste Rolle.

Gegen den Bau von Windrädern nahe der Landesstraße zwischen Klütz und Grevesmühlen wendet sich auch die Gemeinde Damshagen. Politische Vertreter der Kommune befürchten unter anderem Probleme für den Gesundheitstourismus.

Von Jürgen Lenz