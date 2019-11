Rosenhagen: Pläne für Ferienanlage auf der Zielgeraden

Dassow/Rosenhagen

Die Umsetzung des Bebauungsplans für ein Ferienhausgebiet um das alte Scheunengebäude mit 16 Gebäuden und bis zu 70 Wohneinheiten in Rosenhagen rückt immer näher. Am Dienstagabend befürwortete der Hauptausschuss mit drei Ja-Stimmen und einer Gegenstimme sowie einer Enthaltung den Satzungsbeschluss.

Emotionen kochten hoch

Wie kaum anders zu erwarten, kochten bei der Sitzung noch einmal die Emotionen hoch, als sich in der Einwohnerfragestunde die Gegner dieses Bauvorhabens zu Wort meldeten. „Es wurden immer wieder Sachen nachgereicht. Allein deshalb hätte der B-Plan immer wieder neu ausgelegt werden müssen. Wieso wollen Sie dann einen Satzungsbeschluss treffen, obwohl Sie wissen, dass der B-Plan Mängel hat?“, frage Heinz Junge den Ausschuss. Damit meinte der 65-Jährige unter anderem das nach wie vor nicht komplett vorliegende Verkehrskonzept – das allerdings nicht Teil des Bebauungsplanverfahrens ist. Ähnlich argumentierte Anwohner Uwe Hähnel. Für den 60-Jährigen wäre gerade das sehr wichtig, weil mit mehreren geplanten Baugebieten zwangsläufig mit einem noch höheren Verkehrsaufkommen zu rechnen ist. Schon jetzt sei die Situation mit fehlendem Gehweg und einer schmalen Zufahrtsstraße sehr gefährlich.

Anwohner Uwe Hähnel (60): "Ich finde es eine Katastrophe. Der Satzungsbeschluss ist in meinen Augen rechtswidrig." Quelle: Dirk Hoffmann

Die Situation zu entschärfen, ist auch ganz im Sinne der dafür zuständigen Gremien, wie das Ausschussmitglied Gerd Matzke ( SPD) versicherte. Und Bürgermeisterin Annett Pahl ( SPD) erklärte, dass es sich bei dem Verkehrskonzept, das die Stadtvertretung beschlossen hatte, um einen fortlaufenden Prozess handele. Erste Maßnahmen seien bereits ergriffen und umgesetzt worden. Dabei erinnerte sie unter anderem an das aufgestellte Halteverbotsschild. Außerdem habe man Ausweichstellen geschaffen, die eine Begegnung des Verkehrs zulassen, so das Stadtoberhaupt.

Viele der anwesenden Rosenhägener sahen ihre vor allem in den letzten Wochen und Monaten eingebrachten Einwände zu wenig oder kaum berücksichtigt. Generell hätten sie nichts gegen ein neues Ferienhausgebiet, wie Karin Bestmann als Sprecherin der Bürgerinitiative erklärte. Aber nicht in dieser Größe und nicht ohne ein endgültiges Verkehrskonzept, das alle geplanten Bauvorhaben berücksichtigt.

„Wer hat die Abwägung gemacht?", wollte deshalb Ortsteilvertreter Peter Nicolai (71) wissen. „Sie ist von unabhängigen Gutachtern gemacht worden. Der Abwägungsbeschluss ist am 3. Juli 2018 durch die Stadtvertretung gefasst worden“, entgegnete Bürgermeisterin Annett Pahl. Den Vorwurf, sich mit dem Thema Rosenhagen nicht genügend befasst zu haben, ließ sie nicht gelten. So hat es nach ihrer Aussage seit 2004 mehrere Entwürfe und Auslegungen gegeben. „Die Verwaltung hat die Zuarbeit geleistet“, ergänzte Matzke. Die politische Entscheidung sei dann in den Gremien der Stadt gefallen.

Stadtvertretung entscheidet

„Die Voraussetzungen für den Satzungsbeschluss sind gegeben“, sagte Bauamtsleiterin Antje Kopp auf Nachfrage. Danach waren die Mitglieder des Hauptausschusses am Zug, die mehrheitlich der Satzung zustimmten. Die letzte Entscheidung, ob in Rosenhagen das neue Ferienhausgebiet gebaut werden darf oder nicht, liegt jetzt bei den Stadtvertretern auf ihrer nächsten Sitzung am 26. November.

Von Dirk Hoffmann