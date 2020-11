Rosenhagen

Lust auf Natur pur und einen Spaziergang in einer frischen Meeresbrise? Dann bietet sich ein Ausflug nach Rosenhagen in Nordwestmecklenburg an.

Das Dorf gehört zur Stadt Dassow. Es liegt nur wenige hundert Meter von der Ostsee entfernt. Autofahrer können ihren Wagen am Ortseingang auf einem gebührenpflichtigen Parkplatz abstellen. Er ist der letzte vor dem Strand.

Noch viel mehr Freizeittipps für MV Mecklenburg-Vorpommern ist ein Land zum Entdecken.

Vom Parkplatz aus sind es nur fünf Minuten zu Fuß bis zu einem Naturstrand mit Steilküste. Er ist vollkommen unverbaut – im Gegensatz zur nahe gelegenen Ostseeküste in Schleswig-Holstein. Spaziergänger sieht man hier bei fast jeder Witterung, schließlich gibt es kein schlechtes Wetter, sondern nur ungeeignete Kleidung.

Die idyllische Ruhe am Naturstrand von Rosenhagen wird nur manchmal unterbrochen – wenn die Signalhörner der Schiffe ertönen, die in Travemünde ein- und auslaufen.

Von Jürgen Lenz