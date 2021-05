Bad Doberan

„Es fühlt sich so an, als wären wir die Letzten“, sagt Torsten Schellin, Vorsitzender des Kino- und Kulturvereins in Bad Doberan. Denn noch immer gibt es für die Kinos im Land keine Perspektive, wann sie wieder öffnen dürfen. Nach der Gastronomie geht es nun um weitere Lockerungen für Tourismus und Sport. „Kultur hat offensichtlich keine Lobby.“ Der Verein betreibt das Kamp-Theater, ein kleines Programmkino, in der Münsterstadt.

„Bis Ende Oktober haben wir ja unter Coronabedingungen gearbeitet“, sagt Torsten Schellin. „Keiner kann nachvollziehen, warum wir nicht so weitermachen können. Es ist mittlerweile unverständlich.“ Kritik kommt auch von der Filmland MV: „Es ist nicht nachvollziehbar, dass Kinovorführungen trotz sicherer Hygienekonzepte nicht stattfinden dürfen, während in Handel, Gewerbe und Gastronomie gelockert wird“, sagt Fabian Liebenow, zuständig für strategische Kinoplanung. „Es ist enttäuschend, dass die kulturelle Versorgung der Bevölkerung bei den Öffnungsschritten keinerlei Rolle gespielt hat“, so Liebenow weiter. Die Kinobranche sieht sich darauf gut vorbereitet, denn die Kinobetreiber haben bereits 2020 alle Maßnahmen zum Schutz ihrer Gäste getroffen. „Es gibt nach wie vor keine einzige Ansteckung, die auf einen Kinobesuch zurückgeführt werden konnte – ein Kinobesuch ist sicher“, bekräftigt die Filmland MV.

„Wir fordern vom kommenden MV-Gipfel eine konkrete, pragmatische und zeitnahe Öffnungsperspektive für die Kulturbranche, insbesondere für die Kinos, sowie eine Gleichbehandlung der Kulturwirtschaft mit anderen Branchen.“

Bundesweit einheitlicher Start gefordert

Am 31. Mai will die Landesregierung über weitere Lockerungen beraten. „Wir warten mal ab, ob wir dann endlich öffnen dürfen“, sagt Torsten Schellin. Der Zeitpunkt sei eigentlich ungünstig. „Der Sommer ist ohnehin nicht die Hochkinozeit. Aber wir sind bereit.“ Allerdings bräuchten die Betreiber eine gewisse Vorbereitungszeit. „Wir sind zum Glück gesund. Wir machen dann nochmal das Kino sauber und müssen gucken, dass wir Filme rankriegen.“ Das allerdings werde nicht ganz einfach, weil auch die Verleiher alle in Kurzarbeit seien. Torsten Schellin hofft, dass Programmkinos etwas früher starten dürfen als die großen Ketten. Eine Konkurrenz seien die ohnehin nicht.

Vorbereitung dauert Wochen

Die großen Ketten – dazu gehört auch Cinestar. Die Gruppe betreibt sieben große Kinos in Mecklenburg-Vorpommern, zwei davon in Rostock, eines in Wismar. Geschäftsführer Oliver Fock ist optimistisch: „Mit den sinkenden Inzidenzzahlen, der steigenden Impfquote und den inzwischen verbreiteten Impfmöglichkeiten rückt eine Wiedereröffnung unserer Standorte endlich in greifbare Nähe“. Cinestar plane mit einem Termin um den 1. Juli. „Wir orientieren uns an dem Datum, an dem sich voraussichtlich die gesamte Branche orientieren wird. Dazu wird unser Dachverband, der HDF Kino, sich voraussichtlich am Freitag äußern.“ Denn neue Filme können nur starten, wenn die Kinos wieder nahezu flächendeckend geöffnet sind. „Das macht nur Sinn, wenn ganz Deutschland mitmacht“, sagt auch Peer Kretzschmar, Betreiber des Ostseekinos in Kühlungsborn. „Hinzu kommt, dass es etwa vier Wochen dauert, einen großen Kinobetrieb wieder hochzufahren. Auch die Planung und Bewerbung der Filme benötigt ungefähr diesen Vorlauf“, sagt der Cinestar-Geschäftsführer. „Dazu befinden wir uns bereits in intensiven Gesprächen mit den Verleihfirmen, um unseren Gästen ab dem Start ein tolles Programm zu bieten, aber natürlich auch um sicherzustellen, dass nicht zu viele Filme gleichzeitig an den Start gehen.“

Neue Filme liegen bereit

Welche das sein könnten, darüber hat sich auch Anne Kellner, Chefin des Rostocker Lichtspieltheaters Wundervoll Li.wu schon Gedanken gemacht. „Wir haben trotzdem Filme gesichtet und die Berlinale hat ja online stattgefunden“, sagt sie. „Es liegen viele tolle Filme auf Halde, die wollen gespielt werden.“ Festmachen könne man jedoch noch nichts, sagt sie. Auch das Li.wu hofft auf einen bundesweiten Kinostart Anfang Juli. „Aber so richtig freue ich mich erst, wenn ich das schwarz auf weiß sehe“, sagt Anne Kellner. Für sie bedeutet die andauernde Schließung „nach wie vor keine Einnahmen, ein trauriges Stammpublikum und wenig oder gar keine kulturellen Angebote.“

„Maskenpflicht wäre abschreckend“

Entscheidend für die Kinobetreiber wird auch sein, unter welchen Bedingungen sie wieder öffnen dürfen. „Natürlich ist uns klar, dass wir nicht ab dem ersten Tag wieder mit voller Auslastung spielen können. Aber wir freuen uns darauf, dass es jetzt endlich wieder losgeht und wir sind sicher, dass uns dank unserer erprobten Sicherheits- und Hygienekonzepte ein sehr guter Start gelingen wird. Worauf es unter anderem ankommen wird, ist, dass es keine Maskenpflicht am Platz geben darf, denn wir sind auf die Erlöse aus dem Verzehr von Speisen und Getränken zwingend angewiesen, um überhaupt in den Bereich eines wirtschaftlichen Arbeitens zu kommen“, sagt Oliver Fock. Das ist das Li.wu dank kommunaler Förderung zwar nicht, trotzdem glaubt Chefin Anne Kellner, dass eine Maskenpflicht am Platz oder gar eine Testpflicht spontane Kinobesucher abschrecken werde. Nach Ansicht der Filmland MV sei es psychologisch wichtig, dass die Maske am Sitzplatz wieder abgenommen werden könne, da nur so ein angenehmer Aufenthalt im Zuschauerraum gewährleistet werden könne.

Null Besucher in diesem Jahr

Im Schaufenster des Lichtspieltheaters Wundervoll (Liwu) im Barnstorfer Weg gibt es aktuell Kunst zu sehen. Quelle: Ove Arscholl

Die Branche hat schwere Monate hinter sich. 2019 hatten noch fast zwei Millionen Besucher die Kinos in Mecklenburg-Vorpommern besucht. Dann traf Corona die Branche hart, im Jahr 2020 waren aber Kinobesuche noch möglich. Durch die beiden Lockdowns im Frühjahr und Herbst des Vorjahres und die damit einhergehenden Kapazitätsbeschränkungen konnten die Lichtspielhäuser in MV nur knapp 700 000 Besucher empfangen, rechnet die Filmland MV vor. Das war ein Rückgang von 65 Prozent.

2021 ist die Lage noch dramatischer. „Wir sind in diesem Jahr immer noch bei null Besuchern“, sagt Fabian Liebenow, der bei der Filmland MV für Strategische Kinoplanung verantwortlich ist. „Der wirtschaftliche Schaden für die Kinobranche ist immens, während gleichzeitig für die Bürgerinnen und Bürger des Landes ein wesentlicher Teil ihrer Freizeitgestaltung und ein wichtiger Teil der Alltagskultur ersatzlos wegfällt“, so die Filmland MV.

Mehr um die kleinen Kinos kümmern

Weitere Kosten für Kinobetreiber

„Natürlich war die Krise sehr hart und wirtschaftlich herausfordernd, aber jetzt schauen wir nach vorn“, sagt Oliver Fock. Auch die Ehrenamtlichen vom Bad Doberaner Kino- und Kulturverein denken nicht ans Aufhören, „auch wenn der Anfang schwer werden wird.“ Allerdings könne auch der Verein nur eine gewisse Zeit lang defizitär wirtschaften, sagt der Vorsitzende Torsten Schellin.

Peer Kretzschmar betreibt ein Kino in Kühlungsborn. Er ist darauf angewiesen, dass Touristen in den Ort kommen dürfen. Quelle: Henrietta Hartl

„Nach fast 10 Monaten Lockdown ist irgendwann auch das Privatvermögen erschöpft“, sagt auch Peer Kretzschmar. „Man hält ja auch nicht ewig durch. Man bekommt natürlich Unterstützung, aber auch das ist endlich.“ Er sei froh, dass er neben dem Kino noch Einnahmen aus der Gastronomie, einer Ferienwohnung und einer Freizeitanlage habe. „Sonst wäre es schwierig.“ Sorgenvoll in die Zukunft blickt auch Anne Kellner. Bisher fielen im Li.wu keine Personalkosten an, die Miete könne aus Fördermitteln und Rücklagen gezahlt werden. „Kritisch wird es, wenn wir wieder volle Ausgaben haben, aber noch nicht wissen, wie viele Einnahmen.“ Im vergangenen Jahr durften im Lichtspieltheater nur 35 Leute in einem Kinosaal für 120 beziehungsweise 160 Personen sitzen. „Wenn das lange anhält, wird es schwierig.“

Und auch Zulieferer leiden unter der Krise. „Ich habe jetzt schon erste Schreiben von Lieferanten für Popcornmais bekommen, die haben Preiserhöhungen von 45 Prozent aufgerufen“, sagt der Kühlungsborner Kinobetreiber. „Wie soll ich das weitergeben?“

Konkurrenz durch Netflix und Co.

Torsten Schellin fürchtet, dass es grundsätzlich schwer werde, „die Leute wieder von der Couch hochzukriegen.“ Viele hätten Abos bei Streamingdiensten abgeschlossen und große Fernseher gekauft. „Und einige Streamingdienste bieten auch Arthaus-Filme an, die eigentlich unser Jagdgebiet sind“, sagt er.

„Vorsicht ist weiterhin angesagt“

Das Kino von Peer Kretzschmar in Kühlungsborn hängt stark von Touristen ab. Bevor sie nicht kommen dürfen – also voraussichtlich vor dem 14. Juni – macht eine Öffnung für ihn ohnehin keinen Sinn. Danach sollte es so schnell wie möglich gehen. Doch Vorsicht sei angesagt: „ Ob das so geschieht, muss man abwarten. Die Infektionszahlen schwanken. Das ist noch nicht auf dem Level, wo es sein sollte, das macht mir Sorgen“, sagt der Kühlungsborner. Nun müsse man gucken, wie sich die Situation entwickele, wenn die ersten Öffnungsschritte in der Gastronomie passiert seien. „Es macht keinen Sinn, immer auf und zu zu machen, das bringt keinem was“, sagt Peer Kretzschmar.

Mit einem Banner protestiert der Kino- und Kulturverein Bad Doberan gegen die monatelange Schließung. Quelle: Cora Meyer

Torsten Schellin hat vor Wochen ein Banner vor dem Bad Doberaner Kino aufgehängt. „Seit über 200 Tagen geschlossen“ steht momentan darauf. Gerade erst hat er die Zahl nach oben korrigieren müssen. „Ich hoffe, ich muss nicht noch mal auf die Leiter steigen“, sagt er

Von Cora Meyer und Thorsten Czarkowski