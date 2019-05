Grevesmühlen

30 Rotarier aus Grevesmühlen, Boltenhagen, Mölln, Ratzeburg und Travemünde haben in dieser Woche rund 10 000 Spielzeugsteine verarbeitet. Der Sinn dieser zeitraubenden Arbeit ist es, Spenden für Polio-Impfungen (Kinderlähmung) zu sammeln. In der Firma von Martin Klein im Grünen Weg in Grevesmühlen trafen sich jetzt die Mitglieder der Rotary-Clubs aus der Region, um die Spielzeugsteine zu verpacken, einzeln übrigens. Der Sinn dahinter: „Anfang Juni kommen Rotarier aus aller Welt zum Treffen nach Hamburg, dort erhält jeder eine Tüte. Mit den Steinen soll dann das Logo des Clubs gelegt werden“, erklärt Martin Klein. „Und wenn jeder, der dabei mitmacht, eine Spende für die Aktion hinterlässt, dann hoffen wir auf rund 50 000 Euro.“ Rund 25 000 Rotarier werden zu dem Treffen erwartet. Martin Klein und seine Mitstreiter sind mit einem Stand dort vertreten, um auf die Aktion aufmerksam zu machen, die übrigens in den eigenen Reihen entwickelt wurde. „Wir wollten nicht einfach nur Geld sammeln, sondern die Menschen mit einer unserer Idee begeistert“, erklärt Martin Klein. Die Kosten für die Aktion belaufen sich auf rund 5000 Euro. „Dieses Geld haben die Mitglieder zur Verfügung gestellt, es wird nicht vom Erlös abgezogen.“

Michael Prochnow