Wären jetzt Wahlen in Mecklenburg-Vorpommern, Gastwirt und Kulturveranstalter Zoltán Székely aus Roxin wüsste in jedem Fall, wen er nicht wiederwählen würde. Der Gastwirt und Kulturveranstalter sitzt auf dem Hof eines traditionellen Dreiseitenbauernhofs in Roxin in Nordwestmecklenburg. Dort lebt er gemeinsam mit seinem Ehemann. Dort befindet sich auch sein Café mit Veranstaltungsscheune „Zoltáns Hof“. Székely sitzt an einem der Tische des Lokals.

Es ist Frühsommer und warm, die Vögel zwitschern, die Corona-Infektionszahlen sind in Nordwestmecklenburg niedrig. Seit ein paar Wochen darf Székely, der grundsätzlich immer nur am Wochenende auf hat, sein Hoftor wieder öffnen und Gäste empfangen.

„Lockerungen bringen mir wenig“

Ab dem kommenden Freitag, den 11. Juni, darf er, laut Landeskabinett, auch wieder Konzerte oder Lesungen veranstalten. Wenn auch ohne Alkoholausschank, wie Harry Glawe (CDU), Gesundheitsminister von MV, auf der Pressekonferenz am Dienstag verkündete. Geht es für ihn denn nun nicht – nach den endlosen Monaten des zweiten Corona-Lockdowns – endlich wieder bergauf?

Székely schüttelt ärgerlich den Kopf: „Das, was die da in Schwerin beschlossen haben, nützt mir nur wenig. Kulturveranstaltungen ohne Alkoholausschank machen für mich hier keinen Sinn.“

Im bisherigen Verlauf der Corona-Pandemie hat sich Székely immer wieder öffentlich geäußert. Gehörte er anfangs zu denen, die zufrieden waren, dass Deutschland beim ersten Corona-Ausbruch im März 2020 so schnell und konsequent handelte, wandelte sich seine Einstellung im Fortgang der Krise.

Infektionszahlen niedrig – Kultur trotzdem mit Einschränkungen

Székelys Vorwurf an Bundes- und Landespolitik ist: „Grob fahrlässige Einfallslosigkeit im Umgang mit einem Virus, das nicht einfach wieder verschwinden wird. Von dem man inzwischen weiß, dass es saisonbedingt immer wieder Ausbrüche geben wird. Impfungen hin oder her.“ Außer dem Runterfahren der Wirtschaft samt extremer Beschneidung vieler Grundrechte fiele den Politikern nichts ein. „So wie ich denken sehr viele Menschen. Ich höre das von allen Seiten.“

Was gilt ab dem 11. Juni? Es sind viele Lockerungen, die ab dem 11. Juni gelten. Viele davon betreffen den privaten Bereich, private Feiern, die in größerem Umfang wieder erlaubt sind und wo sogar getanzt werden darf. Nachzulesen unter anderem auf der Webseite der Staatskanzlei in Schwerin. Hier ein Auszug zum Thema Veranstaltungen: Diskotheken bleiben nach wie vor geschlossen. Kleinere Kulturveranstaltungen und Konzerte sind erlaubt, jedoch ohne Alkoholausschank. Kulturveranstaltungen und Konzerte von 600 bis 1000 Personen benötigen gesonderte Konzepte und sind anmeldepflichtig. Alle ab dem 11. Juni geltenden Regelungen werden bei Überschreitung des Landesinzidenzwertes von 35 erneut auf den Prüfstand gestellt.

Zoltán Székely versteht sich in erster Linie nicht als Gastwirt, sondern als Kulturveranstalter. Und letztere profitierten immer noch kaum von den bisher verkündeten Öffnungen. Sein Geschäftskonzept, erklärt er, funktioniere vor allen Dingen über das Kulturangebot. Er biete keine breit aufgestellte Speisekarte an, die die Leute zu ihm auf das Dorf locke, sondern lediglich wenige, ausgewählte Gerichte ungarischer Machart. Kulinarisches, das sozusagen die Zugabe zu einem Kulturprogramm darstelle. Auch wenn einige Einheimische in der Region seine ungarische Küche ganz besonders lieben und auch deshalb gern kommen.

Was ist mit den Grundrechten?

„Dennoch, letztlich kommen die meisten nicht nur wegen meines Gulaschs oder der Palatschinken. Sie kommen vor allem, um das Kulturangebot in unserer ländlichen Region zu genießen. Um Operettenmelodien zu hören, Jazz- oder Bluesmusik. Um Lesungen und andere kulturelle Veranstaltungen auf unserem Hof zu besuchen. Dazu gehört ein Glas Wein oder ein Schnäpschen oder auch ein Bier. Nur Kultur allein bringt die Leute auch auf Dauer nicht hierher“, sagt Székely.

Dass die Grundrechte der Menschen im Land mit einer Art Hinhaltetaktik im zweiten Lockdown über Monate beschnitten wurden, findet Székely skandalös. „Erst hieß es: ‚Ein paar Wochen, damit wir Weihnachten wieder feiern können‘. Dann hieß es ‚bis Ostern‘. Dann ging es immer so weiter. Und nun, trotz weniger Infektionen, wird nach wie vor nur häppchenweise geöffnet. Und im Herbst geht dann alles von vorn los? Die Zahlen steigen und wieder alles zu? Gebt uns dauerhaft unsere Grundrechte zurück. Es müssen andere Lösungen her!“

Keiner sieht mehr durch

In der Staatskanzlei in Schwerin, sagt Székely, sehe bei den schrittweise verkündeten Lockerungen offenbar langsam auch niemand mehr durch. Wenn man dort anrufe, um noch einmal konkret zu erfahren, was denn nun wo gelte, bekäme man entweder gar keine präzisierende oder eine Antwort, die dann der Prüfung durch das Ordnungsamt der Stadt Grevesmühlen nicht standhalte.

„Den Leuten im Ordnungsamt bin ich dankbar, dass sie immer wieder diese meist über 100 Seiten langen Verordnungen, wenn sie denn nach Verkündigung endlich in Schriftform vorliegen, so akribisch durchforsten. Damit wir hier dann wirklich auf der sicheren Seite sind und uns nicht strafbar machen“, betont er.

Kein Lockdown mehr

An die Regierung in Schwerin jedoch sendet er, einmal mehr, einen dringenden Appell: „Lasst endlich alle Beschränkungen fallen. Mit den normalen Sicherheitskonzepten, den Abstands- und Hygieneregeln, hat es auch im vergangenen Sommer funktioniert. Der Frühling und Sommer ist die Zeit, in der wir Gastwirte und Kulturveranstalter im Land Geld verdienen können. Verschwendet unsere Zeit nicht länger.“

