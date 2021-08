Roxin

Zoltáns Hof in Roxin hat sich seit seiner Eröffnung im Jahr 2019, trotz schwieriger Corona-Zwangspause, in Nordwestmecklenburg und auch darüber hinaus einen Namen gemacht. Das Hof-Café, das nur am Wochenende öffnet, ist auf die unterschiedlichsten Kultur- und privaten Veranstaltungen spezialisiert. Beliebt ist es in der Region auch wegen seiner ungarischen Küche.

Hof-Café-Betreiber Zoltán Székely entstammt einer ungarischen Minderheit aus dem rumänischen Siebenbürgen und setzt auf seinen Charme und die sprichwörtliche ungarische Gastfreundschaft.

Ein Ausflug ins Grüne

Genau diese stellt nun eine ältere Dame aus Grevesmühlen infrage. Sie will ihren Namen nicht in der Zeitung lesen, möchte der Öffentlichkeit aber dennoch von einem Erlebnis berichten, das ihr kürzlich auf Zoltáns Hof widerfuhr. Ihrer Schilderung nach besuchte sie kürzlich den Hof in Roxin, den sie zuvor bereits mehrfach besucht hatte. Auf dem es ihr bisher auch gefiel: „Ein alter Hof, ein wunderschöner Park. Man kann dort am Wochenende Kaffee trinken oder an einer Abendveranstaltung teilnehmen.“

An dem Sonnabend, an dem sich das Geschehen abspielte, fuhr die Grevesmühlenerin nach Roxin, um dort einen Kaffee zu trinken, vielleicht auch ein Stück Kuchen zu essen und mit dem Hof-Café-Betreiber über ihren Geburtstag zu sprechen. Sie plante, Zoltáns Hof an ihrem Ehrentag mit ein paar Freundinnen zu besuchen.

Geschlossene Gesellschaft

Der Hof war an diesem Tag jedoch nicht für spontan vorbeischauende Gäste geöffnet. Eine geschlossene Gesellschaft hatte sich im Hof-Café zum Kaffeetrinken versammelt. Darauf wurde die Besucherin von Hof-Café-Betreiber Székely nach Betreten des Hofs hingewiesen. Auf ihre Frage, ob sie dennoch einen Kaffee erhalten könne, erhielt sie die Antwort, dass sie zwar einen Kaffee, jedoch keinen Kuchen erhalten könne.

Auf Zoltáns Hof in Roxin (Nordwestmecklenburg) sind die Veranstaltungen in diesem Sommer oft ausgebucht und auch private Gesellschaften buchen das Hof-Café immer öfter am Wochenende. Quelle: Annett Meinke

Eine Antwort, die der Grevesmühlenerin nicht gefiel, wie sie sagt und die sie mit „Das ist nicht schön“, kommentierte.

Der Rausschmiss

Ebenso wenig Freude machte der älteren Dame die Auskunft Székelys, dass es auch mit dem geplanten Geburtstagsausflug mit den Freundinnen auf den Hof nichts würde. Für die kommenden sechs Wochen, informierte Székely sie, sei bereits alles ausgebucht. Auch das wiederum kommentierte die Besucherin mit einem „Das ist nicht nett.“

Öffnungszeiten Zoltáns Hof in Roxin Wer das Veranstaltungscafé Zoltáns Hof in Roxin (Nordwestmecklenburg, zwischen Grevesmühlen und Lübeck) besuchen möchte, sollte vorher unbedingt anrufen, um zu erfahren, ob es geschlossene Veranstaltungen gibt oder nicht. Auch für die Veranstaltungen selbst, muss immer eine Anmeldung erfolgen. Telefon: 0162 / 19 47 479 Webseite: www.zoltanshof.de

An diesem Punkt verwies sie plötzlich, wie sie weiter berichtet, der Hof-Inhaber, rüde und abrupt, wie sie es empfand, vom Hof und drohte sogar damit, die Polizei zu rufen. Gleichzeitig sprach er ein Hausverbot aus. Völlig geschockt habe sie den Hof verlassen und sich auch am kommenden Tag noch nicht von den Ereignissen erholt. „Das ist also die berühmte ungarische Gastfreundschaft“, schloss sie die Schilderung ihres Erlebnisses.

Geschehen aus anderer Perspektive

Der Gastwirt, mit dem Bericht der Grevesmühlenerin konfrontiert, hat das Geschehen an diesem Tag in etwas anderer Erinnerung. „Wir erleben es immer wieder, dass Gäste, die auf gut Glück vorbeischauen, das Schild ‚geschlossen‘ einfach ignorieren.“ Es gebe jedoch kein Anrecht, den Hof jederzeit zu betreten, sagt Székely. Sein Zuhause sei kein öffentlicher Park, den jeder jederzeit betreten könne, nur weil er hier einmal Kaffee getrunken habe und es so schön fand. Bei dem Hof handele es sich um Privatgrundstück, das für die Öffentlichkeit lediglich für den Betrieb des Hof-Cafés und die Veranstaltungen geöffnet sei. „Wenn das Geschlossen-Schild hängt, dann ist für jeden, der kommt und nicht zu einer gebuchten Veranstaltung gehört, geschlossen.“

Ihr Newsletter für Grevesmühlen und Umgebung Der Newsletter für die Regionen Grevesmühlen, Klützer Winkel, Boltenhagen und Schönberger Land. Jeden Freitag gegen 18 Uhr im E-Mail-Postfach. Mit meiner Anmeldung zum Newsletter stimme ich der Werbevereinbarung zu.

Dennoch habe er der Dame, obwohl sie den Hof unbefugterweise betrat, einen Kaffee angeboten, hätte sich dann aber zu allem, was er sagte, was ihr offensichtlich nicht gefiel, ein „Das ist nicht nett“ anhören müssen. Zudem, so Székely, beschwerte sich die Dame, dass Öffnungszeiten auf einem alten Flyer, den sie aus dem Jahr 2019 dabei hatte, nicht mehr so galten.

Rauswurf aus Notwehr

Irgendwann sei ihm der Geduldsfaden gerissen. „Wir hatten diese Kaffeegesellschaft auf dem Hof und zeitgleich liefen Vorbereitungen für die für diesen Abend ebenfalls ausgebuchte Veranstaltung. Ich musste zurück in die Küche. Die Dame akzeptierte keine meiner Auskünfte und Bitten zu gehen, blieb einfach nur stur sitzen.“

Gerade in diesem Sommer, dem zweiten innerhalb der Pandemie, die alles im Gastronomiebereich verändert habe, sagt Székely, seien viele Veranstaltungen auf seinem Hof für Wochen ausgebucht. „Ich kann den Gästen nur raten, immer vorher anzurufen. Wenn sie auf gut Glück vorbeischauen, was ich Ihnen nicht verwehren kann, kann es jedoch immer sein, dass es keine Möglichkeit gibt, zu verweilen. Nicht einmal, um Kaffee zu trinken. Weil es eben entweder voll ist oder es eine geschlossene Gesellschaft gibt.“

Von Annett Meinke