Roxin

Nach dem Corona-Winter startet Zoltán Székely auf seinem Hof in Roxin am 4. März in die neue Saison mit Livemusik an Freitagen, Sonnabenden und Sonntagen. Eine von zwei Feiern zum Frauentag ist schon ausgebucht.

„Permanent weitere Einschränkungen könnten auch wir nicht mehr lange durchhalten“, sagt Zoltán Székely, der bald auf weitere Lockerungen hofft. „Als Ungar sehe ich aber grundsätzlich positiv in die Zukunft und freue mich wirklich sehr, wie viele Besucher mir, meinem Team und vor allem unseren Künstlern im vergangenen Jahr die Treue gehalten haben – und es sind ganz viele neue, zufriedene Gäste dazugekommen! Dafür bin ich unendlich dankbar“, sagt Zoltán Székely.

Livemusik auch sonntags zum Mittag

Ab März bietet er neben den klassischen ungarischen Abendessen mit Livemusik freitags und sonnabends jetzt auch einmal im Monat Livemusik zum Mittagessen am Sonntag.

Höhepunkte im März sind ein Abend mit Musik-Comedy mit den „Ausflippers“ am 4. März, Irish-Folk am 5. März, das Frauentagswochenende, für das am Sonnabend, 12. März, noch Reservierungen möglich sind, und echte Zigeunermusik aus Budapest vom 18. bis 20. März.

Mecklenburger sind experimentierfreudig

Dazu gibt es ungarische Gerichte, je nach Feier auch im Drei-Gänge-Menü. So wird bei den beiden Frauentagsfeiern als Vorspeise „Paradicsomleves“ serviert, eine Ungarische Tomatensuppe, als Hauptgang „Bakonyi sült“, ein Bakonyer Braten und als Dessert „Somlói galuska“ beziehungsweise Somlauer Nockerln.

„Es war anfangs nur ein Experiment – werden die Mecklenburger unsere ungarische Bauernküche mögen, und die ungarischen Weine, den Pálinka, die ganze rustikale, bäuerliche Einrichtung?“, sagt Zoltán Székely. Aus seiner Sicht ist das Experiment geglückt. „So viel Begeisterung hätte ich mir gar nicht zu träumen gewagt – für Lángos, Palatschinken und Hähnchen-Paprikás, für Husarensuppe, Kesselgulasch und Zigeuner-Rouladen – und natürlich für Obstbrände und erst die Weine.“ Die Mecklenburger seien viel experimentierfreudiger, als ihnen oft nachgesagt wird.

Reservierungen sind erforderlich

Einen Veranstaltungskalender hat Zoltán Székely auf der Internetseite www.zoltanshof.de veröffentlicht. Über die Seite können auch Reservierungen vorgenommen werden. Telefonisch ist Zoltáns Hof unter der Nummer 0162 / 1947 479 erreichbar.

Von Malte Behnk