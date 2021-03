Roxiner Gastwirt kann Corona-Durchhalteparolen nicht mehr hören

Roxin

Der eine wird von Tag zu Tag trauriger, der andere wird immer kribbeliger. So beschreibt NDR 1-Radio MV-Moderator Thomas Lenz die derzeitige „Corona-Lage“ auf dem Familien-Hof in Roxin. Der, der immer trauriger wird, ist sein Mann – Zoltán Székely.

Seit über vier Monaten ist die Kultur- und Bauernscheune „Zoltáns Hof“, die sich auf dem Anwesen befindet, nun wieder geschlossen. Kein Weihnachtsgeschäft und, wie es aussieht, vielleicht auch keines an Ostern. Ob Székely im April endlich wieder öffnen darf, steht derzeit auch noch immer in den Sternen. So langsam, sagt er, helfen auch keine Corona-Durchhalteparolen mehr. Er kann sie einfach nicht mehr hören.

Bauerngarten als Therapie

Thomas Lenz, den die nun seit über einem Jahr anhaltende Pandemie, zumindest was seine Arbeit für den Rundfunksender angeht, nicht ganz so hart getroffen hat – auch wenn seine bei Hörern im Norden beliebte Sendung „Kaum zu glauben“ eingestellt wurde –, versucht, sich gemeinsam mit seinem Partner in seiner Freizeit konstruktiv abzulenken. „Sonst kommt man nur unnötig ins Grübeln“, sagt er.

Er sei froh, dass nun endlich der Frühling ins Land zöge. Dass man sich wieder im Freien aufhalten könne, es immer etwas auf dem großen Hof zu tun gebe und vor allen Dingen der Bauerngarten des Hofes dringend Aufmerksamkeit benötige.

Lenz und Székely haben im Internet einen Samenhändler ausfindig gemacht, der alte Gemüsesorten anbietet, die sie dann auch selbst nachziehen können. Für den Eigenbedarf, aber auch für das Hof-Restaurant. „Irgendwann muss es doch wieder weitergehen“, sagt Lenz, der seinen Mann im vergangenen Sommer, als das Hof-Café unter Hygieneauflagen öffnen konnte, oft unterstützt hat.

Lockdown-Ausgleich: Radiomoderator Thomas Lenz beschäftigt sich derzeit viel im Garten auf seinem Drei-Seiten-Hof in Roxin. Quelle: Annett Meinke

Ausgebucht im Sommer 2020

Zoltán Székely, der einer ungarischen Minderheit im rumänischen Siebenbürgen entstammt, war gerade dabei, mit seiner im Jahr 2019 eröffneten Bauern- und Kulturscheune so richtig durchzustarten. Dann brach die Corona-Pandemie aus und brachte den ersten Lockdown mit sich. Dennoch gelang es ihm, im Corona-Sommer 2020, als Lokale unter Auflagen wieder öffnen durften, sich als Gast- und Kultur-Wirt schnell einen Namen in Nordwestmecklenburg zu machen.

An den Öffnungstagen von Freitag bis Sonntag waren die Tische im Sonnenschein auf dem Hof meist so schnell belegt, dass Einheimische oder auch Ausflügler, die nur ein wenig zu spät kamen, warten mussten, bis wieder ein Platz frei wurde, oder eben auch unverrichteter Dinge wieder abzogen.

Das Konzept des Ungarn ist einfach und genial: eine Vorspeise, ungarischer Gulasch in den verschiedensten Varianten und zwei süße Nachspeisen plus bisher an jedem Freitagabend viel Kultur. Irish Folk, Hits und Oldies, Zigeunermusik oder Operette, alles live unter Mitwirkung von Künstlern aus der Region. Weil die Kulturveranstaltungen so beliebt bei seinen Gästen sind, will Székely nun jeweils freitags und sonnabends Kultur anbieten. Das ist zumindest der Plan.

„Politik hat versagt“

Doch die Frage, wann das endlich so sein wird, kann derzeit niemand verlässlich beantworten. Die Öffnungsperspektiven für die Gastronomen, die Bundes- und Landespolitiker derzeit an Inzidenzen und Infektionszahlen koppeln, empfinden Székely und Lenz nicht als Perspektive.

„Es ist beschämend, wie Deutschland nach einem Jahr Pandemie im europäischen und internationalen Vergleich im Management der Krise abschneidet. Ob es nun die Impfungen oder die Schnelltest betrifft oder die konsequenten digitalen Strategien zur Nachverfolgung von Kontakten, die den Lockdown beenden könnten. Meines Erachtens haben unsere Politiker versagt“, sagt Székely.

Gutscheine für Menüs und Kultur

Einziger Lichtblick in einer Zeit, in der nicht viel sicher scheint, ist, dass es nach wie vor an Unterstützung vonseiten der Gäste nicht mangelt. Die warten genauso ungeduldig wie Thomas Lenz und Zoltán Székely darauf, dass der Duft von Paprikagulasch endlich wieder über den Drei-Seiten-Hof in Roxin zieht.

Das Interesse an Gutscheinen für Menüs und Veranstaltungen, die vielleicht auch zum Osterfest oder zu Geburtstagen verschenkt werden, ist jedenfalls groß.

Von Annett Meinke