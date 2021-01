Grevesmühlen

Wenn jemand zum Inventar gehört, dann klingt das seltsam. Aber Renate Esemann aus Grevesmühlen gehört in vielen Firmen einfach dazu. Angestellt ist die 65-Jährige aus Grevesmühlen seit genau 30 Jahren bei Rudebo, der größten Reinigungsfirma der Region. Am 1. Januar 1991 hat sie dort angefangen. Noch vor dem heutigen Chef Jörg Bolz übrigens, der das Jubiläum natürlich nicht vergessen hat. Seitdem ist „Esi“, wie sie überall genannt wird, aus vielen Firmen, in denen sie im Einsatz ist, nicht mehr wegzudenken. Bei der OSTSEE-ZEITUNG sorgt sie seit Jahrzehnten dafür, dass am Morgen alles an seinem Platz ist und seine Ordnung hat. Und wer sich nicht an die (wirklich nachvollziehbaren) Regeln hält, der findet auch schon mal einen Zettel auf seinem Schreibtisch. Dass sie trotz des Rentenalters weitermacht, ist nicht nur für die Firmen ein Glücksfall, sondern vor allem für die Menschen, für die sie tagtäglich im Einsatz ist. Danke Esi!

Von Michael Prochnow