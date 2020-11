Rückblick: Das Sorgenkind Strandhotel in Boltenhagen

Boltenhagen

Das geplante Strandhotel in Boltenhagen sorgte vor zehn Jahren für hitzige Diskussionen. Im Herbst stellte der Berliner Investor Job von Nell einer breiten Öffentlichkeit ein Konzept auf dem Baugrundstück an der Ostseeallee vor. Darüber berichtete die OZ am 8. November 2010.

Ihr Newsletter für Grevesmühlen und Umgebung Der Newsletter für die Regionen Grevesmühlen, Klützer Winkel, Boltenhagen und Schönberger Land. Jeden Freitag gegen 18 Uhr im E-Mail-Postfach.

Die Investitionssumme ist seinerzeit mit 23 Millionen Euro beziffert worden. Dass dahingehend etwas im Ostseebad geschieht, das störte im Grunde kaum. Vielmehr ging es um die Größe der Hotelanlage. Den Löwenanteil des 8843 Quadratmeter großen Grundstücks sollte das Hotel mit seinen zwei Häusern beanspruchen. Das verdeutlichte auch ein Modell, das damals präsentiert worden war.

Anzeige

Hotel sei gut für Boltenhagen

Der damalige Bürgermeister Olaf Claus befürwortete das Vorhaben. „Auf diesem Grundstück gab es schon vor 100 Jahren ein Hotel. Jetzt könnte der Ort an dieser Stelle wieder eins gebrauchen“, argumentierte er damals. „Nein, nein und nochmals nein“ – der Protest einiger Boltenhagener war unmissverständlich. Boltenhagen würde sein Flair verlieren und brauche nicht noch einen Klotz.

Investoren Job von Nell zeigte sich seinerzeit zuversichtlich. Das Hotel sei gut für Boltenhagen, hieß es. Zudem würden 60 Arbeitsplätze geschaffen, 55 davon könnten mit Personal aus der Region besetzt werden.

Nachbarschaftsstreit um Strandweg

An der Größe des Hotels feilte der Investor noch einmal. Dennoch: Die Zuversicht wich, als zweieinhalb Jahre später hinter den Kulissen ein Nachbarschaftsstreit tobte. Auslöser des Zoffs war ein etwa fünf Meter breiter Grünstreifen. Der trennte das Hotelareal von der Strandpromenade und hatte einen Trampelpfad zum Strand. Doch Investor Job von Nell wurde das Wegerecht verweigert. Das bedeutete: Seine Hotelgäste hätten das Meer zwar direkt vor der Nase gehabt, aber es nicht auf kurzem Weg erreichen können.

Das Strandhotel steht bis heute nicht.

Lesen Sie auch

Von Jana Franke