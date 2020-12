Rückblick auf 2020: Fünf Fragen zum Corona-Jahr an den Bernstorfer Bürgermeister

Bernstorf

Mirko Timm, Bürgermeister aus Bernstorf, mag es partout nicht, fotografiert zu werden – und so existiert von ihm, obwohl er bereits vor über einem Jahr das Amt von seinem langjährigen Vorgänger übernahm, bisher kein offizielles Foto.

Gegen offene Worte zur Lage in diesem verrückten Corona-Jahr hat Mirko Timm jedoch nichts. Er stellt sich den fünf Fragen der OZ im Jahresrückblick. Genau denselben Fragen stellten sich auch seine anderen sieben Bürgermeister-Kollegen im Amtsbereich Grevesmühlen-Land. Lesen Sie ihre Antworten in den kommenden Tagen.

Was ist Ihre schönste Erinnerung in diesem Jahr? Falls es eine schöne Erinnerung gibt.

Die erste Schwalbe im Frühling ist jedes Jahr wieder, schon seit Kindheitstagen, mein schönster Moment. Das konnte auch in diesem Jahr durch nichts überflügelt werden.

Was war der schlimmste Moment – oder was war am unangenehmsten in diesem Jahr für Sie?

Der Zeitpunkt der Erkenntnis, dass in Bezug auf Corona und den Umgang damit ein riesiger Abstand zwischen Staatsführung und Staatsvolk besteht. Das fehlende Vertrauen in die Vernunft und die körperliche Kraft der Bevölkerung hat mich doch sehr schockiert.

Hat das Virus die Gemeinde enger zusammengeschweißt oder eher auseinandergetrieben?

Corona und die daraus folgenden Maßnahmen sorgen für ein stärkeres Ausgrenzen der zuvor schon Ausgegrenzten und schweißen die enger zusammen, die schon immer Gemeinschaften bildeten.

Wie haben Sie das Miteinander im Amtsausschuss in diesem Jahr erlebt – auch die Zusammenarbeit mit der Stadt Grevesmühlen?

Im Amtsausschuss treffen festgefahrene Charaktere aufeinander, die kaum kompromissfähig, wenig solidarisch und stark eigennützig für ihre Gemeinden wirken.

Was wünschen Sie sich für das kommende Jahr – außer dass Corona verschwindet?

Meine Wünsche als Bürgermeister: Fördermittel für den ersten öffentlichen Spielplatz in unserer Sieben-Orte-Gemeinde, Fördermittel für unsere stark marode Gemeindestraße, Baujahr 1971, Fördermittel für ein den Normen der Feuerwehrunfallkasse Nord entsprechendes Feuerwehrhaus. Als Privatmensch wünsche ich mir gesunde, freundliche, hilfsbereite und zufriedene Mitbürger.

Von Annett Meinke