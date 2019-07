Grevesmühlen/Gägelow

Ist das Bild einer Frau in Shorts sexistisch oder nicht? Diese Frage stellt Daniel Beyer, Inhaber der Bike Ranch in Gägelow und Besitzer des Transporters, öffentlich. Er schreibt auf seiner Facebook-Seite: „Ich möchte hiermit erklären, dass es uns bei der Werbung nicht darum ging, eine Begehrlichkeit zu der jungen Frau, sondern eher für Motorräder zu vermitteln. Das wurde von uns, wie auch in vielen anderen Branchen, mit jungen und schönen Models realisiert. Im Jahr 2007 wurde unsere komplett umgebaute Suzuki VZR 1800 auf der Motorradmesse in Schwerin präsentiert,

Daniel Beyer in seinem Laden in Gägelow. Quelle: OZ

und das Foto ist mit Einverständnis des Modells verwendet worden. Leider kann ich die Aufregung nicht ganz verstehen, da ich der Meinung bin, dass die junge Frau nicht zu freizügig dargestellt ist und bitte um euer Feedback. Bitte schreibt uns, was ihr davon haltet, und sollte es überwiegend negative Reaktionen darauf geben, dann bin ich auch gerne bereit, meinen Standpunkt zu überdenken.“ In den sozialen Medien gibt es bereits eine lebhafte Debatte zu dem Thema. Die Mehrheit stellt sich hinter den Motorradhändler, der seit vielen Jahren erfolgreich sein Geschäft im Gägelower Gewerbegebiet betreibt.

Tamara Kral: Wenn sich alle aufregen, ist es doch die beste Reklame für den Händler. Jürgen Jimmy Imholt: Szeneübliche Werbung! Vielleicht sollte man die Stadtvertreterin am Wochenende zum Motorcycle Jamboree einladen, damit sie mal sieht, dass der eigentliche Sex für die Biker von den Motorrädern ausgeht! Bike Ranch Wismar GmbH, ihr habt alles richtig gemacht! Kevin Nehls: Wer es nötig hat, mit sexistischem Mist für sein Geschäft zu werben ... Ich bin einfach der Meinung, dass es bei einer guten Werbung keine halb nackten Frauen oder Männer braucht. Da gibt es sicher andere Möglichkeiten. Christian Krohn: Also ganz ehrlich, da fand ich die Werbe-Trailer im Fernsehen von Trucker Babes und Bus Babes wesentlich sexistischer. Susanne Redenz: Also wir würden diese Werbung auch auf unser Auto tun, wir fahren ein schönes großes Auto. Wäre doch lustig wenn jetzt gleich mehrere Autos mit der Werbung durch Wismar und Grevesmühlen fahren.

Das Model hat sich freiwillig fotografieren lassen

Kathrin Silbermann:Wo ist denn eigentlich die nette Dame von dieser Werbung? Wenn sich jemand aufregen muss und darf, dann sie! Ich glaube kaum, das dieses Motiv unfreiwillig entstanden ist und gehe davon aus, dass sie ihr Einverständnis geben hat. Jede andere Frau hat sich nicht darüber aufzuregen, denn es wird nicht sie gezeigt. Wenn sich jemand angegriffen und belästigt fühlt, ist es vermutlich ein Problem mit sich selbst. Diese posierende Frau muss nicht wegen sexistischer Handlungen geschützt werden, denn sie selbst hat sich für diese Zwecke zur Verfügung gestellt, ebenso wie jede andere Frau, die Werbung in dieser Form mit sich zulässt. Oder möchte jetzt noch behauptet werden, dass es immer Frauen sind, deren Horizont nicht ausreicht, um zu erkennen, dass man sie (halb) nackt sehen wird oder dass eben diese Bilder und Werbespots allesamt Verzweiflungstaten sind? Marcus Funke: Alle sehen hin, einige reden darüber. So soll Werbung sein. Alles richtig gemacht. Michael Hahn: OMG, da ist ja eine relativ leicht bekleidete Frau auf dem Transporter zu sehen. Das ist sowas von lahm, dass ich da mit großer Wahrscheinlichkeit nicht mal einen kurzen Blick drauf geworfen hätte. Selbst die Dessousseiten im Otto-Katalog sind da aufregender. Mare Tim: Wäre ja auch mal ganz nett gewesen, wenn ein spärlich bekleideter, gut gebauter Mann sich darauf räkelt. Halbnackte Frau kann jeder. Werbung machen, heißt auch anders sein als alle anderen. Aber nun hat die Firma ja ihre Megawerbung. Antje Drewes: Diese Werbung ist toll gemacht. Und ich stehe in keinerlei Verbindung mit dieser Firma. Ich schau mir nur das Foto an und finde es frisch, modern und mag es, anderes zu sehen als langweilige Gesichter auf Werbeplakaten.

Jede Menge Gratiswerbung für die Bike Ranch

Anja Stötzer: Ich finde solche Werbung schön, obwohl ich eine Frau bin, sieht doch schick aus. Tom Tomsen: Daniel Beyer, du hast alles richtig gemacht. Jetzt gibt’s viel Gratiswerbung. Durchhalten. Sabrina Briegert: Echt jetzt? Da ist nichts schlimmes dran. Schöne Frauen leicht bekleidet auf einem Motorrad, das gibt es schon seit vielen Jahren. Nils-Oliver Majewski: Christiane Münter hat dem Laden einen großen Gefallen getan. Jetzt ist die Werbung richtig eingeschlagen. Die Dame kann eigentlich nur auf der Gehaltsliste des Shops stehen, denn das Bild ist weder erregend noch sexistisch, sondern einfach nur völlig normal. Das sich der Werberat mit diesem Thema überhaupt beschäftigt hat, das ist schon ein Witz. Sebastian Krug: Na, wenn diese Mädels bald nicht mehr solche Werbung machen dürfen, haben die aber ein Problem. Die können ja schließlich nicht alle Medizin studieren. Kathleen Henz: Bei uns fährt ein Fliesenleger mit einem riesigen Bild von einer nackten Frau unter der Dusche rum. Das scheint ja auch in Ordnung zu sein.

Michael Prochnow