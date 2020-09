Rüting

Für die 54 Kinder der Kita „Bussi Bär“ in Rüting sowie die Mitarbeiter und Eltern kann es offenbar Entwarnung geben, nachdem die Einrichtung am Freitag wegen eines Corona-Falles geschlossen werden musste und sowohl Kinder als auch Erzieherinnen in Quarantäne mussten. Ein umfassender Test aller Betroffenen am Freitag hat ergeben, dass alle Abstriche daraus negativ sind. Das wurde dem Landkreis am Sonnabend mündlich vom Labor mitgeteilt.

Ein Vater, der sich an die Redaktion der Ostsee-Zeitung wandte, kritisierte, dass er und andere Eltern von diesem Ergebnis aus dem Internet erfahren hatten und nicht zuvor direkt vom Landkreis informiert wurden.

Anzeige

Ein mobiles Abstrichteam war am Freitagvormittag in der Kita, um die Kinder zu testen. Quelle: GVM

Weitere OZ+ Artikel

Weitere Erzieherin positiv getestet

„Allerdings gibt es einen positiven Test bei einer weiteren Erzieherin der Kita“, teilt Christoph Wohlleben, Pressesprecher des Landkreises mit. „Diesen Abstrichtest hatte die Mitarbeiterin bereits im Vorfeld bei ihrem Hausarzt durchführen lassen, nahm also dann nicht mehr an der Testreihe durch das Abstrichteam am Freitag teil. Auch diese Mitarbeiterin befindet sich seit der Schließung der Kita regulär in Quarantäne. Hier läuft die weitere Umfeldermittlung.“ Das heißt, es könnten sich weitere Personen infiziert haben, die mit dieser Erzieherin in Kontakt waren.

Zweite Testreihe folgt noch

Das Gesundheitsamt erwartet noch die schriftlichen Ergebnisse der Tests aus dem Labor und wird Anfang kommender Woche entscheiden, in welchem zeitlichen Abstand eine zweite Testreihe durchgeführt werden soll.

Die Kita "Bussi Bär" in Rüting ist momentan geschlossen. Quelle: Dirk Hoffmann

Breiter Test aus Vorsorge

Die Quarantäne für Kinder und Mitarbeiter der Kita „Bussi Bär“ in Rüting war ausgesprochen worden, nachdem zunächst ein Krippenkind positiv auf Covid-19 getestet wurde. Daraufhin wurde auch eine Erzieherin positiv getestet und weil sie Kontakt zu anderen Gruppen in der Kita hatte, musste die Einrichtung geschlossen werden und es wurde vorsorglich ein Coronatest für alle Betroffenen angeordnet.

Von Malte Behnk