Rüting

Die Spatzen pfiffen es bereits von den Dächern. Nun ist es offiziell: Horn’s Gasthaus in Rüting öffnet wieder. Bis Ende November 2021 hatte die beliebte Gaststätte an der Landesstraße zwischen Grevesmühlen und Mühlen Eichsen zuletzt Gäste empfangen. Ab dem 1. Dezember schloss das Gasthaus. Mit der von der Landesregierung verordneten 2G-plus-Regel machte ein Weiterbetrieb keinen Sinn mehr.

„Die Gäste verstehen das ganze Hin und Her auch nicht“, sagt Carmen Wrobel, die Frau von Inhaber Harald Horn. Eine andere Möglichkeit als die Schließung sahen weder sie noch ihr Mann. Hinzu kam, dass nach Einführung der neuen Regel auch sämtliche Weihnachtsfeiern abgesagt wurden. Einnahmen hätte man also kaum gehabt. Ausgaben dagegen schon, aber keinerlei Unterstützung durch den Staat. „Es war wie ein versteckter Lockdown“, so Wrobel. „So nach dem Motto: Ihr dürft ja öffnen und könnt Einnahmen erzielen. Warum sollen wir euch dann eine Beihilfe zahlen?“

Mitarbeiter hielten die Treue

Eines aber wollten Harald Horn und Carmen Wrobel in dieser für sie schweren Zeit auf gar keinen Fall: ihre fünf Mitarbeiter verlieren. Nun bezahlten sie sie aus ihrer privaten Tasche. „Sie haben uns immer die Treue gehalten. Auch bei den beiden Lockdowns, wo wir sie in Kurzarbeit schicken mussten“, sagen die beiden. Auf die Mitarbeiter war einfach immer Verlass, in guten wie in schlechten Zeiten. Das rechnen sie ihnen hoch an.

Horn’s Gasthaus in Rüting. Quelle: Dirk Hoffmann

Jetzt kommen hoffentlich wieder die guten Zeiten, wenn am 1. Februar Horn’s Gasthaus wieder öffnet. „Dazu haben wir uns entschieden, nachdem jetzt Geboosterte von der Testpflicht befreit sind“, erklärt Harald Horn. Für den Neustart, so sagt er, sind alle bestens gerüstet. Das Gasthaus ist fein hergerichtet, die Waren sind eingekauft und es kann losgehen.

Mit vielen leckeren Gerichten auf der Winterkarte wie Rinderroulade mit Rotkohl, Grützwurst mit Sauerkraut, Grünkohl oder Bauernfrühstück, das aber auch gerne im Sommer gegessen wird. Außerdem gibt es zur Kaffeezeit „Kuchen wie zu Omas Zeiten“. Alles selbst gebacken, vom Blechkuchen bis hin zu den Torten.

Softeis nach DDR-Rezept

Verzichten müssen die Gäste auch nicht auf das weithin bekannte Eis. Es ist Softeis nach DDR-Rezept, worauf die Leute besonders abfahren. „Es kamen auch schon Menschen zu uns, die das Rezept haben wollten. Aber das verraten wir natürlich nicht“, so Carmen Wrobel.

Das Gasthaus der Familie Horn in Rüting öffnet am 1. Februar wieder. Es war seit 1. Dezember geschlossen. Mit diesem Schild wurden Gäste informiert. Quelle: Michael Prochnow

Kein Geheimnis ist es aber, dass Horn’s Gasthaus mit dem Neustart drinnen wie draußen öffnet. Wer möchte, der kann dann auch in der noch kalten Jahreszeit durch die Luke sein Eis für eine der Sitzecken vor dem Gebäude bekommen. „Dafür lege ich auch Decken auf die Bänke“, so Carmen Wrobel. Die Freude auf den bevorstehenden Start ist ihr deutlich anzusehen. Damit verbunden ist aber auch die Hoffnung, dass sie im Gasthaus von weiteren Regeln und noch schärferen Hygienevorschriften verschont bleiben. Denn das Limit ist für sie mittlerweile erreicht.

Besonders frustrierend war es für beide, dass sich das Gasthaus penibel an alle Vorschriften gehalten hatte und durch die 2G-plus-Regel das aber alles infrage gestellt wurde. „Ja, wir hatten auch schon mal ans Aufgeben gedacht“, so Horn. „Aber man macht es ja gerne“ sagt Carmen Wrobel.

Geöffnet hat Horn’s Gasthaus ab dem 1. Februar täglich ab 11 Uhr. Verkauft werden die Speisen auch außer Haus. Außerdem wird ein Party-Service angeboten. Erreichbar ist das Gasthaus unter Telefon 03 88 22 / 4 67.

Von Dirk Hoffmann