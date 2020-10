Rüting

Es war am Sonntag, dem 27. September, als der Rütinger Bodo Rump beschloss, seiner Enkelin einen Wunsch zu erfüllen. „Sie wollte mit mir in den Wald gehen, um Tannenzapfen zu sammeln.“ Rump, der auch Jäger ist, fuhr mit seiner Enkelin ein Stück in das Waldstück hinter der Agrarprodukt Rüting und dann ging die Suche los.

Was Opa und Enkelin dann aber fanden, war mehr als gefährlich: Munition und Waffen aus dem Zweiten Weltkrieg. Der Rütinger, der sich als Jäger mit Waffen auskennt, realisierte sofort, um was es sich handelte, und reagierte prompt. „Ich habe die 110 gewählt und habe über den Fund und den Fundort informiert“, sagt Rump.

Anzeige

Jäger hat umsichtig gehandelt

Danach fuhr er mit seiner Enkelin wieder nach Hause. Vor Ort zu verbleiben, ohne zu wissen, was sich noch alles unter der Erde an dieser Waldstelle befindet, das vielleicht auch noch explodieren kann, wäre zu gefährlich gewesen.

Die geborgenen Waffen- und Munitionsteile vor dem Abtransport. Quelle: Privat

Thomas Cogiel, Leiter des Munitionszerlegeberiebs (MZB) in Jessenitz, der gemeinsam mit Truppführer Matthias Schmidt vor Ort war, um den Rütinger Fund zu begutachten, lobte den Jäger und seine Umsicht: „Herr Rump hat alles richtig gemacht, genauso wünschen wir uns das beim Auffinden von Kampfmitteln aus dem Zweiten Weltkrieg.“

Der MZB gehört zum Munitionsbergedienst (MBD) des Landesamtes für zentrale Aufgaben und Technik der Polizei, Brand- und Katastrophenschutz Mecklenburg-Vorpommern (LPBK MV), das wiederum zur Landespolizei MV gehört und ist für die Bergung und Entsorgung von Kampfmitteln aus dem Ersten und Zweiten Weltkrieg zuständig.

Wehrmacht versteckte Waffen vor Alliierten

„Wir sind zunächst für die Einstufung zuständig“, erklärt Truppführer Schmidt. „Dabei geht es auch darum, herauszufinden, ob der Fund abtransportiert werden kann oder vor Ort entschärft werden muss.“ In diesem Fall war ein Abtransport möglich. Vernichtet wird die Munition in der Verbrennungsanlage der Geka mbH im niedersächsischen Munster.

Lesen Sie auch: Kadetrinne vor Rostock: Britische Minen gefunden

Bei dem Rütinger Fund, der aus Gewehren, Maschinengewehren, Sprengstoffladungen, Handgranaten und Infanteriepatronen bestand, erklärt Cogiel, handelt es sich um Kampfmittel, die Soldaten der Wehrmacht am Ende des Zweiten Weltkrieges auf ihrer Flucht vor den Alliierten in den Wäldern Mecklenburgs entsorgten.

Was gefunden wurde Bei dem Rütinger Fund handelte es sich um Kampfmittel aus dem Zweiten Weltkrieg: Drei Gewehre Karabiner 98 k, sieben Maschinengewehre MP 40 dt., 11 Magazine dt., drei geballte Ladungen Sprengstoff zu je drei Kilogramm, zwei Sprengkörper 28 zu je 200 Gramm, sechs Stielhandgranaten dt., 279 Infanteriepatronen

Immer wieder tauchen solche Funde auf. Doch wer hat den Fund gemacht? Der MBD vermutet, dass es ein illegaler Sondengänger war, der auf die Waffen stieß, sie ausgrub und liegen ließ. Es gäbe Menschen, erklärt MZB-Leiter Cogiel, die im Wald ganz gezielt nach Überbleibseln der Kriege suchen, oft auch nach alten Abzeichen oder Medaillen. „Solche Funde haben wir auch in Seen, Bächen oder in Flüssen“, ergänzt Truppführer Schmidt.

Haben Wildschweine die Waffen ausgegraben?

Jäger Rump hingegen glaubt nicht an die Theorie mit dem Sondengänger. Er denkt, dass es Wildschweine gewesen sein könnten, die die seit 70 Jahren in der Erde verborgenen Waffen zutage förderten. „Die Fundstelle sah nicht aus, als hätte da jemand gezielt gegraben“, meint er. „Eher sah es genauso aus, wie es aussieht, wenn Schweine in der Erde herumwühlen.“

Die Fundstelle ist markiert. Quelle: Michael Prochnow

Welche Annahme nun stimmt, wird letztlich nicht mehr zu beweisen sein. Sollte es ein Mensch gewesen sein, der die Kampfmittel fand und ausgrub, ist zu befürchten, dass der Finder vielleicht einige der Stücke mitgenommen hat. Auch wenn das strafbar ist.

Lesen Sie auch: Ribnitz-Damgarten: 36-Jähriger findet Granate im Wald

Truppführer Schmidt erklärt noch, dass alle in MV aufgefundenen Munitions- und Waffenreste aus dem Zweiten Weltkrieg vernichtet werden. Der Munitionsbergedienst arbeitet an 365 Tagen im Jahr und hat um die 450 bis 500 Einsätze jährlich zu bewältigen. Dabei geht es nicht nur um die Beräumung von Kampfmitteln aus den Weltkriegen. Es geht auch um verdächtige Handtaschen und Koffer zum Beispiel, die irgendwo herrenlos herumstehen.

Von Annett Meinke