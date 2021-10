Rüting

Yvonne Schneider-Bollow bringt ein paar Schüsseln in das Rütinger Landhaus zurück. Sie hat sie sich aus der Küche geliehen. Der Landgasthof gehört der Gemeinde. Vor Kurzem hat ihre Familie dort, im großen Saal, die Jugendweihe der Tochter gefeiert. Gemeindearbeiter Udo Jeworowski schließt die Türen auf. Seitdem der letzte Pächter, dessen Namen das Landhaus noch trägt, in der Corona-Pandemie das Handtuch geschmissen hat, ist Jeworowski der Hüter der Gasthof-Schlüssel. Er händigt sie den Familien, die dort feiern wollen, aus und nimmt sie, wenn alles abgewickelt ist, wieder an sich. Yvonne Schneider-Bollow und er kennen sich. Sie leben beide in Rüting, schon lange.

Als es noch Tanz und Disco auf dem Dorf gab

Dass das so ist, ist auch daran zu merken, dass die blonde, freundliche Frau und der ebenso freundliche Gemeindearbeiter aus vielen der vorbeifahrenden Autos auf der gleich nebenan liegenden Dorfstraße gegrüßt werden. Sie winken lachend zurück. „Schön war unsere Feier.“, schwärmt Yvonne Schneider-Bollow. „Der Saal in unserem Landhaus ist so toll. Wo gibt es so etwas sonst noch in der Umgebung? Die Ausstattung ist auch super. Geschirr, Gläser, Spülmaschine. Alles, was man braucht, um gut zu feiern.“

Die Integrationshelferin arbeitet an einer Schönberger Schule, erzählt sie. Sie hat von der Idee der Gemeindevertretung, im Dorf einen Veranstaltungsklub ins Leben zu rufen, der zu einem Verein werden und wieder mehr Leben in den Landgasthof bringen soll, gehört. „Das wäre fantastisch.“, meint sie und erzählt von früher. Als sich noch alle im Dorf im Landhaus regelmäßig zum Tanz trafen, auch an Weihnachten. Als es noch Kinder-Disco gab, Theatervorführungen und so vieles mehr. „Als eben noch alles ganz anders war.“

Bendel hießen die letzten Betreiber des Landhauses in Rüting. Die Gemeindevertreter haben eine Idee zur Wiederbelebung des Gasthauses, das der Gemeinde gehört. Quelle: Annett Meinke

Veranstaltungsklub soll alte Zeiten nach Rüting zurückbringen

Geht es nach Holger Hinze, dem Bürgermeister von Rüting und seinen Gemeindevertretern und- vertreterinnen, könnte es wieder so werden. Oder zumindest so ähnlich. „In der harten Pandemiezeit haben wir doch alle endlich einmal wieder begriffen, wie wichtig sozialer Zusammenhalt ist. Gerade bei uns auf dem Dorf. Individualisierung hin oder her, 1000 Freunde in den sozialen Netzwerken ersetzen doch keine Gemeinschaft.“

Auf der vergangenen Sitzung haben die Gemeindevertreter deshalb beschlossen, „die Bildung eines Veranstaltungsklubs anzustreben, um die Veranstaltungsaktivitäten im Landhaus zu reaktivieren.“, wie es in der amtlichen Beschlussvorlage hieß.

Anschubfinanzierung übernimmt die Gemeinde

Die Sache in Gang bringen und das Konzept für den Klub entwickeln, wird zunächst Aufgabe des Sozialausschusses der Gemeinde sein. Auch die Anschubfinanzierung übernimmt die Gemeinde sowie die anfängliche finanzielle Haftung bei Veranstaltungen in Höhe bis zu 2000 Euro. Angestrebt wird künftig eine Vereinskasse, in die Einnahmen fließen und aus der Ausgaben bezahlt werden können. „Es geht nicht darum, die in der Gemeinde gewachsenen Veranstaltungen, wie sie die Feuerwehr unter anderem organisiert, zu torpedieren.“, erklärt Hinze auf Nachfrage. Vielmehr ginge es darum, endlich wieder mehr gemeinschaftliche Höhepunkte im Dorf zu organisieren.

Verschiedene Teams im Klub sollen sich um Verschiedenes kümmern: ein Team für Veranstaltungen für Kinder und Jugend, eines für die Erwachsenen, ein anderes für Festtagsveranstaltungen. Und ein Technik-Team braucht es natürlich auch. Es soll sich nicht nur um die technische Abwicklung, auch um die Werbung für die Veranstaltungen kümmern.

Leute, die sich dauerhaft engagieren, werden gesucht

Das Problem, sagt Yvonne Schneider-Bollow, wird wohl sein, dauerhaft Leute zu finden, die sich engagieren, in den Teams mitarbeiten. „Dazu muss man Zeit haben, und zwar nicht nur ab und an, sporadisch, sondern immer wieder, kontinuierlich.“ Die meisten Leute in ihrem Alter, sagt sie dann, im Dorf, die einen Beruf haben, meist auch etwas weiter zu ihrem Arbeitsort pendeln und Familie haben, haben Zeitprobleme. „Doch vielleicht finden sich wirklich Leute, die kreativ sind und Zeit haben. Möglicherweise Vorruheständler oder Eltern in Elternzeit.“

Veranstaltungsklub Für alle Teams des neuen Veranstaltungsklubs in Rüting werden Helfer und Helferinnen gesucht – und weitere Ideen für Veranstaltungen. Bisher angedacht ist, für die Kinder den Kindertag zukünftig feierlich zu gestalten, in Zusammenarbeit mit der Kita vor Ort, Halloween in Zusammenarbeit mit der Feuerwehr, außerdem sollen Teenie-Discos stattfinden. Für die Erwachsenen sollen wieder Veranstaltungen zum Frauentag organisiert werden, Tanz in den Mai, Sommersonnenwende, Fasching. Auch zu den Festtagen Weihnachten, Silvester, Ostern und Pfingsten sollen wieder Veranstaltungen stattfinden. Bei Interesse zur Mitarbeit im Veranstaltungsklub beim Rütinger Bürgermeister Holger Hinze oder bei Jessica Rump-Jans vom Sozialausschuss der Gemeindevertretung melden.

Kreative und Macher ziehen an einem Strang

Holger Hinze jedenfalls wünscht sich, dass Kreative und Macher im Dorf zusammenfinden. Wer dabei sein will, soll sich bei der Gemeinde melden. Und sollte doch von irgendwoher ein neuer Pächter mit einem wirklich guten Konzept auftauchen, sagt Hinze, würde man ihn natürlich gern mit einbeziehen – in den Veranstaltungsklub.

