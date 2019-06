Rüting

1990 hat Ingenieur Jan-Ludwig Bauditz die Rütinger Wassermühle erworben, knapp 15 Jahre hat er gebracht, um die Technik wieder so instand zu setzen, damit sie läuft – und Strom produziert. Ähnlich wie bei einem Windrad soll der so erzeugte grüne Strom ins Netz eingespeist werden. Soweit die Theorie. Denn die technischen Probleme sind ein Klacks gegen jene Hürden, die die Behörden aufgebaut haben. Wie Bauditz den Besucher im Rahmen des Mühlentages erklärte, würden immer von mehreren Seiten Bedenken bestehen, dazu gehörten das Fischereiamt, Umweltamt, Bauministerium undsoweiter. Die unterschiedlichen Interessenlagen seien kaum unter einen Hut zu bringen. Und so habe er nur die Genehmigung für Probeläufe. Eine der Auflagen: Der Pegelstand des angestauten Teichwassers dürfe zwei Zentimeter unter Normal Null nicht unterschreiten, dann muss der Wasserzulauf für das Mühlenrad wieder geschlossen werden. Um zwei Zentimeter sinkt der Pegel, wenn das Mühlenrad 15 Minuten läuft, dann dauert es bis zu sechs Stunden, bis der normale Pegelstand wieder erreicht ist.

Zur Galerie Seit 1990 wurde die Rütinger Wassermühle saniert, eine Genehmigung gibt es bis heute nicht.

Helmut Strauss