Der Start in Rüting war nicht ganz einfach für den Allgemeinmediziner Bastian Drücks (45). Die meisten Patienten der sich dort befindenden Landarztpraxis, die in den vergangenen Jahren bereits mehrere Arztwechsel hinter sich hatte und schließlich ein halbes Jahr komplett leer stand, hatten sich notgedrungen umorientiert. Auch die Ausrüstung der Praxis verdiente maximal ein „Genügend“, sagt er. „Da war nicht viel, auf das man aufbauen konnte.“

Der Mediziner ließ sich dennoch von dem Berg an Arbeit, der vor ihm und seiner Frau lag, nicht entmutigen. Schließlich hatte er sich ganz bewusst für eine Praxis auf dem Land entschieden, wollte sich gemeinsam mit seiner Partnerin, die ausgebildete Notfallsanitäterin und Medizinische Fachangestellte ist, neuen Herausforderungen stellen.

Aus dem Ruhrpott nach Mecklenburg

Ursprünglich stammt Drücks aus dem Ruhrgebiet. Seinen Weg ins Gesundheitssystem begann er als Rettungsassistent. „Damals war meine Frau meine Ausbilderin. Heute bin ich ihr Chef“, sagt er und lacht. Relativ spät, Drücks war schon in seinen Dreißigern, begann er mit Medizinstudium. Zunächst arbeitete er als Anästhesist im Krankenhaus, bis er sich entschied, eine Facharztausbildung zum Allgemeinmediziner zu absolvieren. 2014 führte ihn sein Weg nach Mecklenburg-Vorpommern.

Bevor die Entscheidung fiel, im September 2020 die Landarztpraxis in Rüting zu übernehmen – zunächst unter Regie des Medizinischen Versorgungszentrums des Deutschen Roten Kreuzes, das damals noch die Trägerschaft für die Praxis innehatte –, praktizierte Drücks unter anderem in Bad Kleinen und lebte in Bobitz. Inzwischen sind der Mediziner und seine Frau nach Upahl gezogen.

Landärzte dringend gesucht In Mecklenburg-Vorpommern gilt ab dem kommenden Wintersemester 2021/22 eine Landarztquote. 32 der 409 zur Verfügung stehenden Medizinstudienplätze werden dann ausschließlich an Bewerber vergeben, die sich verpflichten, im Anschluss an ihre fachärztliche Ausbildung im Land zu bleiben und hier als Hausarzt zu praktizieren. Nicht in Rostock, Greifswald oder Schwerin, sondern in den Regionen, die unterversorgt sind oder von Unterversorgung bedroht – überwiegend ländliche Regionen. Die Verpflichtung gilt für mindestens zehn Jahre und bezieht sich auf eine Vollzeittätigkeit. Wer sich dafür interessiert, muss einen Vertrag mit dem Land schließen. Bei Nichteinhaltung drohen 250 000 Euro Strafe. Laut der Kassenärztlichen Vereinigung (KVMV) sind derzeit bereits mehr als 100 Hausarztstellen im Land nicht besetzt.

Ein echter Landarzt sein

„Ich bin also ganz nah an den Menschen in der Region dran“, sagt Bastian Drücks. Inzwischen weiß er längst, wie die Mecklenburger ticken. „Es braucht eine Weile, bis sie sich öffnen und Vertrauen zu Fremden fassen. Doch wenn das dann einmal passiert ist, hat man nicht selten Freunde für das Leben.“

Das ist dem Mediziner, der die Praxis in Rüting seit Januar nun privat betreibt, wichtig. Denn das, was er für die Menschen in der Region tun möchte, ist, ein verlässlicher Ansprechpartner in Sachen Gesundheit zu sein. Einer, den die Leute kennen, dem sie vertrauen. „Hausbesuche sind ein ganz wichtiger Bestandteil meiner Arbeit“, sagt er.

Gerade bei älteren Patienten, sagt Drücks, sei es auch wichtig, zu wissen, wie das Zuhause und ihre Lebenssituation aussehen. Ob sie alleine oder in Familie leben, sich selbst versorgen können, alleine zurechtkommen mit ihrer Medikamentierung.

Andererseits aber hat sich der Arzt auch auf Notfallbetreuung spezialisiert, weiß, was zu tun ist, wenn plötzlich eine bedrohliche gesundheitliche Situation eintritt. Auf seiner Webseite (www.hausarztpraxis-rueting.de) können Patienten, die noch nicht oder schon lange nicht mehr in Rüting waren, sich über das, was sie vom neuen Landarzt erwarten können, über Kontaktmöglichkeiten und Öffnungszeiten informieren.

Unaufgeregtes Corona-Management

Was den Umgang mit Corona angeht, läuft es in seiner Praxis unaufgeregt, erklärt Drücks: „Wer Symptome einer Erkältung aufweist, ruft bei uns an. Wir vereinbaren einen Termin, der Patient wartet draußen auf dem Parkplatz in seinem Auto. Wir kommen raus und machen einen Schnelltest. Fällt der negativ aus, kann der Patient in die Praxis kommen.“

Er sei gut mit FFP-2-Masken deutscher Herstellung ausgerüstet, sagt Drücks. Das Hygienekonzept in seiner Praxis funktioniere perfekt.

Als Bastian Drücks in Rüting anfing, sagt er, hatte er keinen festen Patienten-Stamm, auf den er zurückgreifen konnte. Inzwischen sind einige Patienten, die früher schon in Rüting waren, zurückgekehrt. Nach nur einem halben Jahr, sagt der Facharzt, sind es bereits um die 500 Menschen, die er betreut. Inzwischen arbeitet nicht nur seine Frau in der Praxis mit, sondern seit Februar auch eine zweite voll ausgebildete Fachangestellte.

