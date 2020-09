Hohenkirchen

Schaukästen, in denen Informationen für die Bürger auf Zetteln ausgehängt werden, sollen in den Dörfern der Gemeinde Hohenkirchen bald der Vergangenheit angehören. Das gilt auch für Zierow, Damshagen, Kalkhorst, Boltenhagen, Klütz, Roggenstorf und Gägelow. Sie alle beteiligen sich am Modellprojekt „Smart tau Hus“, das mit dem Fraunhofer Institut für Experimentelles Software-Engineering (IESE) aus Kaiserslautern entwickelt wird.

Digitale Infos für Einwohner und Urlauber

Ziel ist, dass in den Dörfern Bildschirme aufgehängt werden, die sowohl Einwohnern als auch Urlaubern wichtige Informationen über den Ort und die nähere Umgebung liefern. In Hohenkirchen sollen diese Bildschirme zum Beispiel in Bushaltestellen und an Strandzugängen zu finden sein. „Als Zielgruppe sehen wir zuerst die Einwohner und dann die Touristen. Ebenso denken wir, dass Nutzer zuerst junge Familien, dann junge Menschen und dann erst ältere Leute sein werden“, sagte Sabrina Hörner vom Fraunhofer IESE, die den Workshop leitete.

Erste Tests im Workshop

In einem Workshop haben jetzt Vertreter der Gemeinden mit Sabrina Hörner einen ersten Prototyp des Programms getestet, das später die Informationen und Nachrichten auf die Bildschirme in den Dörfern liefern soll. Dabei hatte sich jeder ein Szenario überlegt, mit dem das bisher vorliegende Programm ausprobiert wurde – auch wenn es vorerst noch aus einzelnen Präsentationsfolien besteht.

Modell für ganz MV Das Modellprojekt „Smart tau Hus“ wird vom Land Mecklenburg-Vorpommern beziehungsweise dem Ministerium für Landwirtschaft und Umwelt gefördert. Der Verbund der Gemeinden hat 100 000 Euro für die Ausarbeitung des Projekts „Smart tau Hus“ bekommen. Wenn die Informationsbildschirme installiert sind, sollen sie als Vorbild für ganz MV gelten. Am 4. September wird der bisherige Stand der Arbeiten einem Fachbeirat des Landwirtschaftsministeriums präsentiert.

So sahen die Teilnehmer des Workshops schon einmal, wie die einzelnen klickbaren Seiten in den Bildschirmen aussehen sollen. Modern dargestellt wird jede Gemeinde einen gleichen Startbildschirm bekommen, auf dem ein Feld für aktuelle Meldungen aus der Gemeinde ist. „Darauf können Berichte über das Kinderfest im Dorf und vieles mehr sein“, sagte Sabrina Hörner.

Die digitalen Informationsseiten des Modellprojekts „Smart tau Hus“ zeigen aktuelle Berichte, Termine von Veranstaltungen, Abfahrtszeiten von Bussen, Freizeiteinrichtungen und das Wetter des Tages. Quelle: Malte Behnk

Ein weiteres Feld zeigt die nächsten Veranstaltungen der Gemeinde an. Dort können Feste, kulturelle Veranstaltungen oder auch die nächste Gemeindevertretersitzung angekündigt werden.

QR-Codes zu anderen Seiten

Das Feld für Freizeittipps nimmt in der bisherigen Planung auch Angebote aus der Umgebung auf. So wurde für Hohenkirchen unter anderem das Spaßbad Wonnemar in Wismar aufgenommen. „Wir finden dann hier alle wichtigen Informationen wie Öffnungszeiten und Telefonnummer“, sagte Sabrina Hörner. „Außerdem kann über einen QR-Code auch der Inhalt der Website vom Wonnemar angesteuert werden.“ Das direkte Aufrufen von Internetseiten soll nicht möglich sein, damit die Stationen ohne Tastatur auskommen. Zudem soll so der Missbrauch der Anlagen verhindert werden.

Nahbus plant moderne Technik

Da in Hohenkirchen Bushaltestellen mit den Bildschirmen ausgerüstet werden sollen, werden sie die nächsten aktuellen Abfahrtszeiten der Busse in einem ÖPNV-Feld anzeigen. „Dabei nutzen wir eine Schnittstelle von Nahbus, die die genauen Zeiten liefert“, so Sabrina Hörner. „Bis Jahresende soll das ermöglicht werden. Dazu sollen die Busse mit Sendern ausgerüstet werden, die der Haltestelle melden, ob sie pünktlich oder verspätet kommen.“

Daten müssen eingepflegt werden

Auch eine Umgebungskarte wird auf dem Startbildschirm von „Smart tau Hus“ abgebildet. „Dafür nutzen wir Open Street Maps, weil Google Geld kostet“, so Hörner. Dementsprechend müssten Anbieter von Urlaubsunterkünften, Restaurantbetreiber und andere, die in der Karte auftauchen möchten, ihre Daten selbst in das System einpflegen. „Da müssen Sie in Ihrer Region dann auch Werbung für das System machen“, riet sie den Vertretern der Gemeinden.

Verbesserungsvorschläge aus dem Workshop

Obwohl schon viel auch en detail realisiert wurde, hatten die Workshop-Teilnehmer noch einige Vorschläge zur Verbesserung. „Wenn ich mit dem Bus nach Wismar zum Shoppen und zum Fischessen will, dann finde ich hier eine Abfahrtszeit für den Bus, aber nicht, wo ich in Wismar aussteigen soll“, sagt zum Beispiel Lutz Scherling, der als Referatsleiter aus dem Landwirtschaftsministerium teilnahm.

Informationen konkretisieren

Auch Arne Longerich, Mitarbeiter der Amtsverwaltung Klützer Winkel, hatte einen Verbesserungsvorschlag. „Wenn ich mit den Kindern zum Strand will und mich nicht auskenne, finde ich nicht so richtig, welcher Bus zum Strand fährt und wo ich aussteigen muss“, sagte er. „Außerdem wäre es schön, auch gleich zu erfahren, ob ich dort Strandgebühr zahlen muss und wie viel Miete vielleicht ein Strandkorb kostet.“

Erste Version dieses Jahr fertig

Grundsätzlich konnten aber die Workshopteilnehmer ihre Informationen finden, wie es später auch Einwohner und Urlauber machen würden. In einem weiteren Workshop, der stattfinden soll, wenn die Programmierung zum größten Teil abgeschlossen ist, sollen auch Bürger der Gemeinden beteiligt werden. Sie sollen dann selbst testen, wie bedienungsfreundlich die Smart-tau-Hus-Bildschirme sind. „Eine erste Programmversion könnte noch in diesem Jahr fertig sein“, sagte Sabrina Hörner.

Von Malte Behnk