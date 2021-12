Grevesmühlen/Gostorf/Wotenitz

Mehrere Bäume auf dem Gutshof des Gartenbaubetriebes Wiencke in Wotenitz wurden bereits verkauft. „Es ist sehr gut angelaufen“, sagt Seniorenchef Peter Wiencke. Besonders die nahe Rostock geschlagenen Nordmanntannen sind bei den Kunden begehrt. Außerdem hat Wiencke die ebenfalls dort geschlagenen Blaufichten oder die aus Wismar kommenden Fichten im Angebot. Was auch auffällt: Immer mehr Menschen, so Wiencke, setzen auf Nachhaltigkeit. Sie entscheiden sich für einen Weihnachtsbaum im Topf oder nehmen einen der gewickelten Wichtelbäume, die hier ebenfalls in verschiedenen Größen zu bekommen sind.

Gekauft werden können die Weihnachtsbäume bei Wiencke noch bis zum 24. Dezember, täglich von 9 bis 16 Uhr. Und wer möchte, der kann sich dazu den Glühwein, einen Eintopf, heiße Waffeln oder auch Kakao schmecken lassen.

Neben Wiencke hat auch an anderen Stellen in Grevesmühlen und der Umgebung der Weihnachtsbaumverkauf längst begonnen. Nordmanntannen sind in der Gärtnerei Mundt in der Filiale an der B 105 (Ecke Klützer Straße) von Montag bis Freitag von 8 bis 18 Uhr und am Samstag von 8 bis 16 Uhr zu bekommen. Geschlagen wurden sie auch in diesem Jahr in Stove, einem Ort in der Gemeinde Boiensdorf.

Den Baum selbst sägen

Nordmanntannen aus eigenem Anbau bietet der Erdbeerhof Glantz in der Schweriner Landstraße in Grevesmühlen bis zum 24. Dezember an. Der Verkauf findet dazu täglich von 9 bis 16.30 Uhr statt. Außerdem können auf dem Hof des Erdbeerhofes Glantz in Hohen Wieschendorf noch bis zum 23. Dezember von 9 bis 17 Uhr frisch gesägte Weihnachtsbäume gekauft werden. Wer möchte, kann sich bis zum 22. Dezember, täglich ab 10 Uhr, in der Schonung seine Nordmanntanne auch selbst sägen.

Auch Forstingenieur Steffen Behl verkauft in seiner an der B 105 zwischen Grevesmühlen und Gostorf gelegenen Plantage noch bis zum 23. Dezember, täglich von 9 bis 16 Uhr, Bäume für das Fest. Zum Aufwärmen gibt’s auch dort Glühwein am Lagerfeuer.

Weihnachtsbaumblasen in Everstorf

Weihnachtsbäume bietet das Forstamt Grevesmühlen wie in all den Jahren zuvor wieder zum Verkauf an. Am 18. Dezember, von 9 bis 16 Uhr in Everstorf und von 9 bis 13 Uhr im Moidentiner Wald bei Bad Kleinen, können Nordmanntannen erworben werden. Außerdem lädt das Forstamt am 23. Dezember in die Weihnachtsbaumplantage in Everstorf ein. Von 9 bis 13 Uhr sind dann für die Last-Minute-Käufer zwar nur noch sehr große Nordmanntannen vorhanden. Aber grüne Zweige als Schmuck für das Heim gibt es noch reichlich. Willkommen sind übrigens alle, die sich in den letzten Stunden vor dem Fest im Wald noch etwas besinnen wollen. Sie können auch ihre selbstgebackenen Plätzchen mitbringen, mitgebrachte Würstchen oder Stockbrotteige am Feuer zubereiten. Außerdem wird gegen 10.30 Uhr der ökumenische Posaunenchor Grevesmühlen zum traditionellen Weihnachtsbaumblasen erwartet.

Von Dirk Hoffmann