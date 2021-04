Boltenhagen

Ein Haus der Vereine, das alle Vereine in der Gemeinde Boltenhagen künftig kostenlos nutzen können – das ist die Idee hinter dem sogenannten „HEIMatplan“, den der SC Boltenhagen gemeinsam mit Bürgermeister Raphael Wardecki entwickelt hat. Für dieses Anliegen wollen sie ganz schnell möglichst viele Unterschriften zusammentragen, denn hinter dem Vorhaben stecken ernste Sorgen.

Fragen, die den SC Boltenhagen derzeit bewegen, sind: Droht das Vereinsheim am Sportplatz bald von der Kurverwaltung übernommen zu werden? Und wird das Haus dann künftig touristisch, statt für Vereine der Gemeinde genutzt? Matthias Beckert, Chef des SC Boltenhagen sagt: „Wir haben Angst, dass in so einem Fall das Vereinsleben kaputtgehen könnte.“

SC Boltenhagen kann Haus nicht allein bewirtschaften

Grund für seine Befürchtung: Der Verein braucht die finanzielle Unterstützung der Gemeinde, doch eine Zusage habe es in diesem Jahr noch nicht gegeben. Bislang hatte der SC Boltenhagen die 2010 gebaute Anlage im Auftrag der Gemeinde bewirtschaftet. Dafür bekam der Verein Zuschüsse für die Nebenkosten und den Platzwart. Weil die Kosten des Vereins jedoch höher liegen als die Zuschüsse betragen, habe der Verein von seinen Rücklagen gezerrt, so Beckert. Die seien nun aufgebraucht. Der Verein habe deshalb bereits im vergangenen Jahr signalisiert: „Wir schaffen es nicht mehr.“

Konkret gehe es um rund 8500 Euro pro Jahr. „Viel Geld für einen Verein, in dem sehr viel Arbeit ehrenamtlich geleistet wird.“ Aber weil Not erfinderisch macht, haben sich der Verein und Raphael Wardecki nun den „HEIMatplan“ ausgedacht, mit dem sie die Gemeinde davon überzeugen wollen, dem SC Boltenhagen doch noch die benötigte Unterstützung zu gewähren.

Vereinshaus allen zugänglich machen

Der Bürgermeister erklärt die Idee: „Das Vereinshaus wird für alle Boltenhagener Vereine zugänglich. Sie können dort unentgeltlich Sitzungen oder gesellige Runden veranstalten. Auch den Sportplatz und die Turnhalle können sie kostenlos nutzen. Außerdem wollen wir für junge Menschen eine Skateboard-Anlage bauen. Einen Sponsor gäbe es sogar schon.“

Die organisatorische Arbeit, die damit verbunden sei, könne der Platzwart leisten, so Wardecki: „Er wird damit zum Kümmerer vor Ort.“ Auch für Veranstaltungen wie etwa das Vereinsfest wäre er Ansprechpartner. Im Gegenzug wünschen sich die Ideengeber des „HEIMatplans“, dass der Sportverein das Areal auch in Zukunft betreiben kann. Dafür möchte Wardecki, dass die Gemeinde dem SC Boltenhagen die Nebenkosten von bis zu 8 500 Euro erstattet und weiterhin den Platzwart fördert.

Unterstützung per Unterschrift

Um bei den Einwohnern um Zustimmung zu werben, ist Raphael Wardecki seit Montag mit dem Fahrrad in der Gemeinde unterwegs und sammelt Unterschriften. „Im Grunde ist das wie die Vorstufe eines Bürgerentscheids“, so der Bürgermeister. „Wir hoffen, dass die Menschen sich hinter die Vereine der Gemeinde stellen. Wir holen ein abstraktes Thema so in die Mitte des Ortes.“

Schon am kommenden Donnerstag ist der Abschluss des Betreibervertrages für die Sportanlage Thema in der Gemeindevertretung. Ekkehard Giewald, Vorsitzender des Sozialausschusses der Gemeinde, hat im Vorfeld seine Bereitschaft zu weiteren Beratungen mit dem SC Boltenhagen zugesagt. „Als Ausschussvorsitzender bin ich zu jedem Kompromiss bereit, der für die Gemeinde machbar ist. Ich bin auf der Seite des Vereins und will gern alles unterstützen, was mit Kindern, Jugendlichen und einer sinnvollen Freizeitgestaltung zu tun hat.“

Nun liegt es also auch in der Hand der Einwohner, zu zeigen, was sie von der Idee eines Hauses für alle Vereine halten.

Von Juliane Schultz