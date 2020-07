SPD Grevesmühlen startet Projekt „Die Krähe“: Darum geht es

Grevesmühlen

Die SPD in Grevesmühlen möchte die Kommunikation mit den Bürgern verbessern. Aus diesem Grunde öffnet der SPD-Ortsverein unter dem Projektnamen „Die Krähe“ einen zusätzlichen Kommunikationskanal. Birger Ludwig, stellvertretendes SPD-Vorstandsmitglied, leitet dieses Projekt.

„Unter der Telefonnummer 01522/5618370 können die Bürger per WhatsApp direkt mit der SPD in Grevesmühlen in Kontakt treten“, erläutert er. „Jeder kann seine Ideen und Anregungen, aber auch Kritik und Hinweise an uns weitergeben.“

Anzeige

Orte der Begegnung fehlen

Gerade in der aktuellen Corona-Zeit würden vielen Bürgern die Orte der Begegnung fehlen, erklärt der SPD-Ortsvereinsvorsitzende Sven Schiffner. „Schließlich sind viele Stammtische oder öffentliche Feste ausgefallen. Wir möchten mit unserem Projekt allen Bürgern die Möglichkeit geben, mit der SPD in Kontakt zu kommen.“

Weitere OZ+ Artikel

So einfach funktioniert es: Die WhatsApp-Textnachricht kann an die Handynummer geschickt werden. Jeder Beitrag wird von einem Team gesichtet und diskutiert. Anschließend gibt der Verein eine Rückmeldung. Ideen und Anregungen der Bürger können zum Beispiel von der SPD in die Grevesmühlener Stadtvertretung eingebracht werden.

Mit dem Projektnamen „Die Krähe“ möchte der SPD-Ortsverein mit einem Augenzwinkern an die Bedeutung der Krähensage für Grevesmühlen erinnern.

Von OZ