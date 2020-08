Grevesmühlen

Die Erleichterung war Kerstin Weiss deutlich anzusehen, als die Kandidaten für die Landratswahl der SPD am Sonnabend in der Mehrzweckhalle in Grevesmühlen benannt wurden. Außer der amtierenden Landrätin gibt es nämlich keinen Kandidaten für das Amt. „Mir fallen schon ein paar Steine vom Herzen“, erklärte die 55-Jährige nachdem der SPD-Kreisvorsitzende Andreas Walus das Ergebnis verkündet hatte. Denn in den vergangenen Tagen brodelte die Gerüchteküche innerhalb des Kreisverbandes gewaltig, von einem möglichen Gegenkandidaten für Kerstin Weiss aus den eigenen Reihen war immer wieder die Rede. Dass das Verhältnis zwischen der seit 2014 amtierenden Landrätin und Teilen der Wismarer SPD nicht das allerbeste ist, ist ein offenen Geheimnis. Doch am Ende blieb es friedlich, nichts passierte, Kerstin Weiss geht mit dem Votum der SPD-Mitglieder in den Wahlkampf im kommenden Jahr.

Das waren die bisherigen Landräte in NWM 1990 wird CDU-Mann Heinz Schmidt der erste Landrat des damaligen Kreises Grevesmühlen, Udo Drefahl wird Landrat des Kreises Wismar. Heinz Schmidt bleibt nur zwei Jahre im Amt. 1992 folgt Erhard Bräunig. Udo Drefahl wird 1994 nach der Kreisgebietsreform Landrat des neuen Kreises Nordwestmecklenburg, Bräunig wird 2001 sein Nachfolger. Birgit Hesse folgt 2009, im Jahr 2014 wird Kerstin Weiss gewählt.

61 Ja-Stimmen, 13 Gegenstimmen, 2 Enthaltungen

Der Kreisverband der SPD Wismar und Grevesmühlen wählt die Kandidaten für die Wahlen 2021. Quelle: Michael Prochnow

Ein kleiner Wermutstropfen bleibt jedoch, bei der Abstimmung der insgesamt 76 Mitglieder am Sonnabend in Grevesmühlen, darunter übrigens nur 23 Frauen, stimmten in geheimer Wahl 61 für Kerstin Weiss, 13 Mitglieder stimmten gegen ihre Nominierung, dazu kamen zwei Stimmenenthaltungen. Zuvor hatte die Landrätin mit ihrer Ansprache versucht, auch die letzten Zweifler von ihrer Arbeit zu überzeugen. Von ihren Visionen für Nordwestmecklenburg in zehn Jahren war die Rede, von einem modernen Landkreis, in dem die Einwohner im Einklang mit der Natur leben würden, jeder Haushalt, jede Firma und jede Schule einen Breitbandanschluss hätten und der ÖPNV so attraktiv sei, dass die Menschen größtenteils freiwillig auf ihr Auto verzichten würden. Innovative Ideen in ihrer Rede? Fehlanzeige. Auch die Tatsache, dass sie statt frei zu reden ihre vorbereitete Ansprache ablas, sorgte für Kritik in den Reihen der Sozialdemokraten. Lobende Worte gab es allerdings auch, und zwar unter anderem für ihr erfolgreiches Krisenmanagement in den vergangenen Monaten.

Linken schicken Jörg Bendiks ins Rennen

Damit tritt Kerstin Weiss im kommenden Jahr – es steht noch nicht fest, ob die Wahl im Frühjahr stattfindet oder mit der Bundestags- und Landtagswahl im Spätsommer zusammengelegt wird – gegen Jörg Bendiks an. Den jungen Lehrer aus Grevesmühlen hatten die Linken des Kreisverbandes Nordwestmecklenburg vor wenigen Tagen zu ihrem Kandidaten für die Landratswahl bestimmt. Bendiks hatte bei den Wahlen zur Stadtvertretung in Grevesmühlen im vergangenen Jahr mit Abstand die meisten Stimmen aller Bewerber sammeln können.

CDU hält sich noch bedeckt bei Kandidatennamen

Während im Kreisverband von Bündnis 90/die Grünen noch nicht feststeht, ob sie einen eigenen Kandidaten benennen oder eine andere Partei unterstützen, wird die CDU auf jeden Fall einen Gegenkandidaten aufstellen. Möglicherweise wird auf der Mitgliederversammlung am 17. September in Dorf Mecklenburg der Name fallen, auf der Tagesordnung steht die Benennung der Kandidaten für die Landtagswahl. Doch angesichts der Nominierungen der übrigen Parteien müssen die Christdemokraten langsam Farbe bekennen. Auch wenn die CDU offiziell noch keine Namen nennen, so werden dem stellvertretenden Landrat Mathias Diederich gute Chancen für die Kandidatur eingeräumt.

Kerstin Weiss ist seit 2014 im Amt

Kerstin Weiss ist seit 2014 amtierende Landrätin von Nordwestmecklenburg, die 55-Jährige aus Dassow ist seit 1991 in verschiedenen Positionen in der Kreisverwaltung tätig, Mutter von zwei erwachsenen Kindern und geschieden. Sie hatte sich im Juni 2014 mit 57 Prozent der Stimmen gegen Gerhard Rappen (43 Prozent, CDU) in der Stichwahl durchgesetzt. Die Wahlbeteiligung bei der Stichwahl lag damals bei 22,5 Prozent. Zuvor war sie seit 2008 2. Beigeordnete der Landrätin, später stellvertretende Landrätin, anfangs unter Birgit Hesse ( SPD), der heutigen Landtagspräsidentin, später unter Gerhard Rappen. Der 1. Beigeordnete der Landrätin war an die Spitze der Kreisverwaltung gerutscht, weil Birgit Hesse Anfang 2014 zur Sozialministerin in Schwerin berufen worden war.

Der Kreisverband der SPD Wismar und Grevesmühlen wählt die Kandidaten für die Wahlen 2021, 76 Mitglieder waren in der Mehrzweckhalle dabei. Quelle: Michael Prochnow

