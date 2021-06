SPD in Nordwestmecklenburg sortiert sich: Kein Wort zu Kerstin Weiss

Die SPD Nordwestmecklenburg hat am Wochenende die künftige Ausrichtung beschlossen. Ein Ziel sei es, die Verwaltung in Richtung Bürgernähe umzubauen. Auffällig: Zu Noch-Landrätin Kerstin Weiss (SPD) findet sich kein einziges Wort in der Mitteilung, dafür aber zu ihrem Nachfolger Tino Schomann (CDU).