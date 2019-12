Grevesmühlen

Das Gesundheitsmobil soll wieder durch den Landkreis rollen. Der SPD-Kreisvorsitzende, Andreas Walus, erklärt hierzu: „Der SPD-Kreisverband begrüßt die Entscheidung des Kreistags, dass die mobile Gesundheitsberatung in Nordwestmecklenburg wiederbelebt wird. Die SPD hat sich von Anfang an dafür ausgesprochen, dass das Gesundheitsmobil ein fester Bestandteil unseres Landkreises ist. Die CDU hatte ursprünglich die Abschaffung des Gesundheitsmobils gefordert. Dagegen haben wir gekämpft, weil die Menschen auf dem Land durch den Wegfall des Gesundheitsmobils benachteiligt werden würden.

Vor allem Senioren auf den Dörfern dürfen nicht vergessen werden. Das Gesundheitsmobil bleibt ein Baustein der Gesundheitsversorgung in unserer ländlichen Region. Die SPD hat sich auch neue Angebote des Gesundheitsmobils vorstellen können, die sich durch eine starke Kooperation zum Beispiel mit dem DRK oder den Maltesern ergeben könnten. Dies hat jedoch der Kreistag abgelehnt. Bei der Wiedereinführung der mobilen Gesundheitsberatung kommt es aus meiner Sicht vor allem auf eine gute Zusammenarbeit an. Es ist von großer Bedeutung, dass die Bürgermeisterinnen und Bürgermeister in unserem Landkreis mit dem Gesundheitsmobil verstärkt zusammenarbeiten. In vielen Gesprächen mit Bürgern wurde mir klar, dass viele Bürgermeister den Wert des Gesundheitsmobils bei der Sicherung der Zukunftsfähigeit ihrer Gemeinden noch nicht erkannt haben. Das Angebot des Gesundheitsmobils ist ein wichtiges kostenloses und soziales Angebot und sollte in den Gemeinden besser bekannt gemacht werden.“

Von Michael Prochnow