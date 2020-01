SS-Fahnen und rechte Lehrer: Hat Nordwestmecklenburg ein Nazi-Problem?

Wismar

Hat Westmecklenburg ein Nazi-Problem? Gleich zwei Fälle bringen die Region zwischen Wismar und Grevesmühlen aktuell negativ in die Schlagzeilen. Das Gerüstbauunternehmen Lentz aus Neukloster dekoriert einen Firmen-Lkw auf dem Betriebshof mit einer SS-Fahne aus. Die Geschäftsleitung weist jede Beteiligung zurück und erstattet Anzeige bei der Polizei. Erst vor wenigen Tagen war der Betrieb durch rechten Kreisen beliebte „Führerhaus“-Aufkleber an Firmenfahrzeugen in die Kritik geraten.

Ein weiterer Fall: Das Land beurlaubt einen Berufsschullehrer in Wismar, der sich vor der Klasse rechtsradikal geäußert haben soll. Unter anderem habe er Holocaust und Zweiten Weltkrieg relativiert – was er bestreitet. Schüler beschwerten sich. Ihre Angaben seien so überzeugend gewesen, dass der Mann nicht mehr unterrichten solle.

Das Bildungsministerium akzeptierte einen Vergleich: Der Lehrer für Metallkunde, Wirtschaft und Politik wurde bereits im Juli 2019 beurlaubt, scheidet offiziell aber erst Ende März 2020 aus dem Dienst. Ein Jahr darauf geht er in Rente.

Thing-Haus und Jamel sind Nazi-Hotspots

„Nein, Nordwestmecklenburg hat kein besonderes Nazi-Problem“, meint Daniel Trepsdorf, Leiter des Regionalzentrums für demokratische Kultur Westmecklenburg. Dennoch gebe es in der Region einige Hotspots: Beispielsweise die von Rechten dominierte Gemeinde Jamel, in der der prominente Neonazi Sven Krüger in der Gemeindevertretung sitzt. Oder das sogenannte Thing-Haus in Grevesmühlen, eine Art Schalt- und Kommunikationszentrale der völkischen Szene.

Weder die Gerüstbaufirma aus Neukloster noch der Wismarer Berufsschullehrer sind in rechtsradikalen Kreisen weiter bekannt, meint der Rechtsextremismus-Experte Oliver Kreuzfeld: „Das sind anscheinend nur Einzelfälle.“

Tim Bleis von der Opferberatungsstelle Lobbi West fragt sich, ob das Land alle rechtlichen Mittel gegen den Berufsschullehrer ausgeschöpft hat. Daniel Trepsdorf kritisiert, dass das Bildungsministerium den Fall nicht öffentlich gemacht hat. Dadurch, in Verbindung mit der großzügigen Übergangsregelung, könnten sich andere rechte Grenzüberschreiter im Schuldienst zur Nachahmung ermuntert fühlen.

Rechtsextreme Handwerker gut vernetzt

Das Regionalzentrum Westmecklenburg kennt ein Netzwerk von mindestens acht Handwerksfirmen mit rechtsextremen Hintergrund, die sich in der Region von Schwaan bis Schwerin vernetzt haben. Darunter sind Maler, Landwirte, Dachdecker und ein Hüpfburgenverleih. Als die NPD 2016 aus dem Landtag ausschied, gründeten ehemalige Fraktionsmitarbeiter eigene Firmen und unterstützen sich nun gegenseitig.

Aufkleber wie „Führerhaus – der Fahrer spricht Deutsch“ seien ein Erkennungszeichen unter Gleichgesinnten, meint Trepsdorf. Dagegen müsse sich die demokratische Gesellschaft wehren. Positive Beispiele gibt es: In Ludwigslust zwang das Ordnungsamt kürzlich einen Schausteller, den Aufkleber vom Firmenauto zu entfernen. Ansonsten hätte er sein Karussell abbauen müssen.

Mehr lesen:

Von Gerald Kleine Wördemann