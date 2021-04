Saisonende im Fußball: Schönbergs Zweite steigt in die Landesklasse auf

Schönberg

Das vorzeitige Ende der Saison hat hingegen niemanden im Verein überrascht. „Damit mussten wir ja rechnen“, meint Wilfried Rohloff, Vorsitzender des FC Schönberg 95, zum vorzeitigen Abbruch der Saison. Gerne hätten die Mannschaften weiter gespielt. „Aber solche Entscheidung liegt nicht in unserer Hand“, so Rohloff.

Männeraufstieg in die Landesklasse

Trotz Abbruch haben die Teams des FC 95 die vor der Saison gesteckten Ziele erreicht. So war für die 1. Männermannschaft als Aufsteiger in die Verbandsliga ein einstelliger Tabellenplatz ausgegeben. Beim Abbruch stand das Team von Trainer Thomas Manthey auf dem 5. Platz. Die 2. Männermannschaft übertraf sogar die Erwartungen. Als Staffelsieger der Kreisoberliga schafften die Kicker mit ihrem Coach Florian Zysk den Aufstieg in die Landesklasse. Ziel vor der Saison war es, möglichst oben mitzuspielen.

Aufstiege und Spiele gegen Bundesligisten Der FC Schönberg 95 ging aus der TSG Schönberg hervor, wo der Fußball eine von mehreren Abteilungen war. Nach der Gründung 1995 gelang der Aufstieg von der Bezirksliga in die Landesliga, im Jahr darauf in die Verbandsliga und 1998 in die Oberliga Nord. Legendär sind die Spiele des siebenfachen Landespokalsiegers im DFB-Pokal gegen Bayern München (2000), den VfB Stuttgart (2001), den Hamburger SV (2002), Borussia Mönchengladbach (2003) und den 1. FC Kaiserslautern (2004). Nach dem Aufstieg 2015 spielte der FC 95 zwei Jahre in der Regionalliga, ehe es 2017 nach dem Rückzug einen Neustart in der Landesliga West gab. Mittlerweile spielt die 1. Männermannschaft wieder in der Verbandsliga, die 2. Männermannschaft ist nach dem Saisonabbruch und Staffelsieg in der Kreisoberliga in die Landesklasse aufgestiegen.

Topleistungen lieferte auch der Nachwuchs ab. Die A- und B-Junioren konnten sich mit gesicherten Mittelfeldplätzen in der Verbandsliga etablieren, die C-Junioren eroberten in der Landesliga die Tabellenspitze und die D-Junioren standen in der Landesliga bei Abbruch auf dem 2. Platz. Doch leider gehören Spiele auf dem Rasen um Punkte und Plätze mittlerweile der Vergangenheit an. Vor allem für den Nachwuchs ist es in den Augen von Rohloff dramatisch, dass er mittlerweile seit gut vier Monaten nicht mehr gegen das runde Leder treten kann. Wie sehr den Kids das gemeinsame Spielen fehlt, zeigte sich in der vergangenen Woche ganz besonders. Beim erstmals wieder möglichen öffentlichen Training lag die Beteiligung bei fast 100 Prozent. Nach den verschärften Hygienebestimmungen ist aber auch das wieder vorbei und Geschichte.

Fußballcamp in Schönberg

Im Verein wird in der schwierigen Situation alles unternommen, damit die Kinder nicht den Spaß am Fußballspielen verlieren. So halten die Trainer Kontakt zu ihren Schützlingen. Außerdem plant der Verein vom 21. bis 25. Juni in Schönberg ein Fußballcamp für 7- bis 14-Jährige. Teilnehmen können auch Kinder, die kein Vereinsmitglied sind.

Und dann gibt es da noch eine positive Mitteilung in Corona-Zeiten: FC-95-Vorstandsmitglied und Sponsor Uwe Becker wettet, dass es der Verein nicht schafft, bis zum 30. Juni über seine Webseite (www.fc95-shop.de) 500 digitale Solidaritätstickets zum Preis von je fünf Euro an Fans, Freunde, Familien und Partner zu verkaufen. Gelingt es doch, dann gibt der Geschäftsführer von Brillen Becker 500 Euro für die Vereinskasse.

Von Dirk Hoffmann