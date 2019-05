Schönberg

Wie haben Menschen auf dem Land in früheren Zeiten gewohnt und gewirtschaftet? Einen Eindruck davon vermittelt ein Besuch des Denkmalhofes „Bechelsdorfer Schulzenhaus“ in Schönberg. Ab Sonnabend, den 4. Mai, ist das Freilichtmuseum in der Johann-Boye-Straße wieder regelmäßig geöffnet. Am Nachmittag lädt Museumsmitarbeiter Peter Frank zu Führungen ein.

In die Saison 2019 startet der Denkmalhof mit einem Backtag. Am 4. Mai und bis Oktober an allen weiteren ersten Sonnabenden im Monat können die Besucher Roggen- und Roggenmischbrote kaufen, die ein Mitarbeiter des Museums ab 11 Uhr aus Natursauertag backt. Zu haben ist das Brot ab etwa 14 Uhr. Ab dieser Uhrzeit ist das Bechelsdorfer Schulzenhaus am 4. Mai auch Schauplatz der Jahreshauptversammlung des Heimatbundes für das Fürstentum Ratzeburg. Die Mitglieder wollten sich ursprünglich im Volkskundemuseum im Koch’schen Haus am Markt treffen, doch in dem vorgesehenen Raum wurde kürzlich die Ausstellung „Ein Jahrhundert auf dem Kaffeetisch“ eröffnet. Also kommen sie diesmal auf dem Denkmalhof zusammen, um sich über Vorhaben des Vereins informieren zu lassen, sich an einer Wahl von Mitgliedern des Vorstands zu beteiligen, Klaus-Peter Räsenhöft als Vorsitzenden zu verabschieden und sich das neue Buch „Schönberger Geschichten“ vorstellen zu lassen.

Neu im Museumsbestand: eine Korbwiege und Teile eines historischen Schaukelpferdes. Quelle: Jürgen Lenz

Insgesamt 5300 Frauen, Männer und Kinder haben im vorigen Jahr das Museum am Schönberger Markt und den Denkmalhof „Bechelsdorfer Schulzenhaus“ besucht. „Wir hoffen dass wir in dieser Saison wieder auf so viele Besucher kommen“, sagt Museumsleiter Olaf Both. Gäste erwartet er auch am Sonnabend, den 1. Juni, wenn im Freilichtmuseum nicht nur Brot angeboten wird, sondern auch Filme laufen. Die Organisatoren kündigen an: „Aus dem Filmarchiv des Museums zeigen wir dieses Mal die 775-Jahr-Feier und andere Highlights der Geschichte Schönbergs zur 800-Jahr-Feier.“

Ebenfalls am 1. Juni steigt im Naturbad in Schönberg das Stadtkinderfest 2019. Olaf Both erklärt: „Ich denke nicht, dass wir uns gegenseitig Besucher wegnehmen, sondern uns gegenseitig ergänzen.“

Der Schulzenhof wird auch Schauplatz eines Festaktes zum Jubiläum „800 Jahre Schönberg“ sein. Geplant ist er für den Dienstag, den 25. Juni.

Für den 3. August kündigt Olaf Both einen „Backtag mit Märchen“ an. Ab 14 Uhr wird die Schönberger Erzählkünstlerin Birte Bernstein die Besucher des Denkmalhofes unterhalten.

Öffnungszeiten und Preise Besucht werden kann der Denkmalhof „Bechelsdorfer Schulzenhaus“ in Schönberg, Johann-Boye-Straße 7, dienstags von 13 bis 18 Uhr, mittwochs und donnerstags von 11 bis 18 Uhr und sonnabends von 13 bis 18 Uhr sowie nach Vereinbarung unter der Telefonnummer 0388 28/348993 auch zu anderen Zeiten. Der Eintrittspreis beträgt 3 Euro, ermäßigt 2 Euro. Ein Kombiticket für den Denkmalhof und das Museum im Koch’schen Haus, Am Markt 1, kostet 3,50 Euro, ermäßigt 2,50 Euro. Für Kinder bis sechs Jahre ist der Eintritt frei.

„Wir haben schon jede Menge angemeldete Führungen“, sagt Olaf Both. Auch haben sich bereits vier Paare gemeldet, die auf dem Denkmalhof getraut werden wollen. Der Museumschef erwartet zudem viele Schulklassen und Kindergartengruppen. Bereits vor der offiziellen Saison besuchten Mitglieder des „Vereins für Heimatkunde zu Peterhagen und Eggersdorf“ den Denkmalhof in Schönberg. Sie sind unweit von Berlin im Landkreis Märkisch-Oderland zuhause.

Auch sonst war die Winterpause keine tatenlose Zeit im Freilichtmuseum. Wände wurden teilweise ausgebessert und strichen. „Ehrenamtliche haben fleißig mitgeholfen“, lobt Olaf Both. Er begrüßt auch, dass jetzt zwei Langzeitarbeitslose aus Schönberg auf dem Denkmalhof tätig sind. Olaf Both sagt: „Es betont die soziale Komponente, die ein Museum auch hat.“

Jürgen Lenz