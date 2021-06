Dassow

Vor fünf Jahren eröffnete Sandra Neumann ihren Friseursalon in der Lübecker Straße in Dassow. Heute sagt die 47-Jährige: „Ich freue mich, dass ich es gemacht habe.“ Es sei viel zu organisieren, aber: „Meine Mitarbeiter sind sehr gut. Sie stehen zu mir.“ Das zeigte sich besonders, als Sandra Neumann in Quarantäne musste. Die Mitarbeiter hielten den Laden gut am Laufen. Was motiviert Sandra Neumann in ihrem Beruf? Sie antwortet: „Ich freue mich, wenn die Kunden sich freuen, dass sie flott aus dem Laden gehen.“ Auch habe sie gerne mit Menschen zu tun. Als Friseurin zu arbeiten, sei schon immer ihr Ding gewesen. „Ich bin immer noch mit Leidenschaft dabei“, erklärt sie. Viele Kunden des Salons „Sandra“ kommen aus Dassow. „Ich habe aber auch viele Lübecker, Hamburger, Grevesmühlener“, erläutert Sandra Neumann.

Ihr Newsletter für Grevesmühlen und Umgebung Der Newsletter für die Regionen Grevesmühlen, Klützer Winkel, Boltenhagen und Schönberger Land. Jeden Freitag gegen 18 Uhr im E-Mail-Postfach. Mit meiner Anmeldung zum Newsletter stimme ich der Werbevereinbarung zu.

Sie wohnt in Schönberg. Die Mecklenburgerin lobt: “Die Stadt ist nicht zu groß und ringsum die Natur finde ich schön.“

Von Jürgen Lenz