Grevesmühlen

Die Sanierungsarbeiten an den Straßen in der südlichen Innenstadt von Grevesmühlen haben noch nicht einmal begonnen, schon gibt den ersten Ärger. Nach Angaben des Bauamtes der Stadt sollten die Bauarbeiten am Montag, 1. Juli, beginnen, das Halteverbot gilt bereits seit Dienstag. „Aber einen Bauarbeiter habe ich in dieser Zeit hier noch nicht gesehen“, sagt Thomas Krohn, Anwohner und Betreiber einer Fahrschule in diesem Bereich. Gerade für seine Schüler seien die Einschränkungen ein Problem. „Ich kann damit umgehen, schließlich müssen die Sanierungen sein. Aber wenn hier nichts passiert, dann fragt man sich schon, was eigentlich los ist.“

Eine wirkliche Begründung gibt es dafür offiziell nicht. Wie eine Nachfrage bei der verantwortlichen Tiefbaufirma in Lübz ergab, sollen die Arbeiten am Montag kommender Woche, also am 8. Juli, beginnen. Die Anwohner würden in dieser Woche schriftlich darüber informiert. Am Donnerstag hätten sie ein entsprechendes Schreiben im Briefkasten, heißt es dazu. Die Frage, die Thomas Krohn und seine Nachbarn jetzt umtreibt, ist jene nach dem Zeitplan. „Denn die Arbeiten sollen bis September dauern, wird jetzt eine Woche drangehängt?“ Dazu gibt es bislang keine Auskunft. Im ersten Durchgang sollen die Kirch- und die Schulstraße umgebaut werden, der Belag wird erneuert, die Gehwege und die Fahrbahn angepasst. Im Anschluss soll ein neues Parkkonzept umgesetzt werden. Apropos Parken: Für die Anwohner, die während der Bauphase ihre Fahrzeuge nicht mehr in dem Bereich abstellen können, wurde eine Fläche auf dem Sparkassenplatz ausgewiesen.

Michael Prochnow