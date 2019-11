Sanierung des Fischereistegs hat oberste Priorität

Boltenhagen

Die Sanierung des Steges im Fischereihafen hat oberste Priorität bei Investitionen der Gemeinde Boltenhagen. Das haben die Mitglieder des Bauausschusses entschieden, nachdem Thomas Bickel vom Ingenieurbüro IBD den Zustand des erst 2008 eingeweihten Bauwerks beschrieben hatte. Die Ausführungen des Fachmanns zum Zustand des Fischereistegs haben die Kommunalpolitiker schockiert.

Der Steg in Boltenhagens Fischereihafen muss saniert werden. Die Anlage wurde 2008 eingeweiht. Quelle: Malte Behnk

Kosten für eine Sanierung oder Reparatur konnte Bickel noch nicht vorlegen. „Diese Bauwerksprüfung zeigt zunächst den Ist-Zustand“, so Bickel. Für eine Sanierung sollten auch weitere Untersuchungen wie ein Holzgutachten beauftragt werden. So scheint nicht ganz klar zu sein, ob beim Bau das Holz verwendet wurde, das geplant war.

Lärchenholz wurde verbaut

So wurde bei der Untersuchung ein Balken fotografiert, der noch eine Originalbeschriftung hat. Auf dem angetackerten Schild ist Lärchenkantholz ausgewiesen. „Dabei handelt es sich nicht wirklich um lange beständiges Hartholz“, so Thomas Bickel. „Hier hätte man zumindest Kernholz der Lärche benötigt. Das bekommen wir aber nicht“, so der Fachmann. Im besten Falle seien die Pfähle des Fischersteges aus tropischem Hartholz. „Aber auch sie sind zum Teil tief morsch.“ Das Tropenholz Bongossi, das beim Bau benutzt worden sein soll, gelte zwar als „ Stahl des Waldes“, könne aber auch Kernfäule bekommen.

Zustand ist „nicht ausreichend“

An verschiedenen Stellen des 77 Meter langen Stegs wurde Pilz im Holz festgestellt, teilweise schon mit ausgeprägten Fruchtkörpern. Hinter den Hütten der Fischer lösen sich ganze Planken aus dem Belag. Insgesamt hat der Steg bei der Bauwerksbewertung die Note 3,0, also „nicht ausreichend“ erhalten. „Das ist schon der ‚rote Bereich‘“, sagte Thomas Bickel. „Da sollten die Alarmglocken angehen. Es wird nicht mehr lange dauern, bis eine Sperrung notwendig wird.“

Planung kann Zeit kosten

Das sei sicher weder im Interesse der Gemeinde noch der der Fischer und Touristen. „Wenn sie eine Sanierung planen, dann müssen sie das Geld dafür zusammenbekommen“, sagte Bickel. „Sie brauchen dann eventuell noch Gutachten und wollen Fördermittel beantragen. Dadurch kann viel Zeit vergehen, während das Bauwerk weiter wegrottet.“

Mehr Klarheit durch Holzgutachten

„Erschütternd“ nannte der Bauausschussvorsitzende Michael Steigmann ( Die Linke) die gezeigten Ergebnisse der Prüfung. „Erst mal ist man schockiert“, sagte auch Christian Schmiedeberg ( CDU). „Ich sehe bei den Bildern von unten enorme Mängel am Bau“, sagte er. „Was mich irritiert, ist die Kennzeichnung als Lärchenholz. Eventuell wurde uns Holz angedreht, das nicht geeignet ist“, sagte er. Die Gemeinde solle aus seiner Sicht ein Holzgutachten beauftragen.

Inhalt der Bauwerksprüfung Bei einer Bauwerksprüfung geht es grundsätzlich um die drei Themen Standsicherheit, Verkehrssicherheit und Dauerhaftigkeit. Hauptprüfungen sollten alle sechs Jahre durchgeführt werden. Die Standsicherheit kennzeichnet die Eigenschaft eines Bauwerkes bzw. einzelner Bauwerksteile, planmäßige Beanspruchungen schadlos aufnehmen zu können. Die Verkehrssicherheit beinhaltet die Anforderungen an Sicherheit und Ordnung hinsichtlich der gefahrlosen Nutzung des Bauwerkes. Sie schließt damit sowohl die Sicherheit für Verkehrsteilnehmer und Fahrzeuge als auch die Sicherheit für Personen und Sachen im Umfeld des Bauwerks ein. Die Dauerhaftigkeit kennzeichnet die Widerstandsfähigkeit des Bauwerkes bzw. einzelner Bauwerksteile gegenüber Einwirkungen, um eine möglichst lange Nutzungsdauer unter Aufrechterhaltung der Standsicherheit und Verkehrssicherheit bei planmäßiger Nutzung und planmäßiger Unterhaltung zu erreichen.

Der Auftrag für so ein Gutachten und eine Prüfung, ob eventuell Gewährleistungsansprüche gegenüber den Baufirmen bestehen, wurde in die Beschlussempfehlung für eine Sanierung des Steges aufgenommen. Die Gemeindevertretung soll am 21. November darüber entscheiden.

Kunststoffbelag zumindest prüfen

Im Zusammenhang mit der Prüfung des Steges hatte Ausschussmitglied Wolfgang Kupsch die Anfrage eingereicht, ob die Bohlen des Steges und auch der Belag der neuen Dünenpromenade aus Recyclingkunststoff hergestellt werden könne. Kupsch hob hervor, dass die Kunststoffe inzwischen gute Eigenschaften hätten und aus einem Kreislaufsystem kämen. Zudem sei das Material günstiger als Tropenholz.

„Vorrangig geht es uns um den Hafen. Die Planung der Dünenpromenade ist wohl durch“, sagte Kupsch, nachdem Michael Steigmann erklärt hatte, dass die Ausschreibung für die Dünenpromenade schon fast abgeschlossen sei. Christian Schmiedeberg schlug vor, dass zumindest Erfahrungswerte zur Haltbarkeit oder zum Verfall solche Kunststoffbohlen eingeholt werden sollten.

Von Malte Behnk