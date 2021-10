Schönberg

Die Straßen und Wege in den acht Gemeinden und Städten im Amtsbereich Schönberger Land sind zum Teil sehr reparaturbedürftig. Das hat eine Erfassung ergeben, die den Mitgliedern des Amtsausschusses jetzt präsentiert wurde. Aus der Untersuchung geht hervor, dass fast ein Drittel der Straßen und Wege in einem schlechten Zustand ist. Das entspricht etwa 339 000 Quadratmetern, die repariert oder grundlegend saniert werden müssten. Die Amtsverwaltung hat die Schäden priorisiert und schon mit der Behebung begonnen. Dennoch haben einige Gemeinden große Aufgaben vor sich.

Größte Schäden in Siemz-Niendorf

Besonders schwer trifft die Untersuchung die Gemeinde Siemz-Niendorf. Sie hat lediglich 56 Quadratmeter Wege und Straßen in acht Ortsteilen. Allerdings sind nicht einmal vier Prozent, also etwa zwei Quadratmeter, in gutem Zustand. Fast ein Drittel der Flächen der Gemeinde ist dringend sanierungsbedürftig.

Liste mit 89 Schäden und Stolperfallen

Dabei geht es längst nicht nur um Straßen, sondern auch um die Rad- und Gehwege und Plätze, die den jeweiligen Gemeinden gehören. Oberste Priorität in der Liste der 89 aufgeführten Schäden hatten daher Gefahrenstellen in Gehwegen. Durch lose Steine, beschädigte, abgesackte oder hohl liegende Platten gab es dort Stolperfallen, die aber zum Teil schon im vergangenen Jahr nach der Erfassung beseitigt wurden.

Der Kaltenhofer Weg in Dassow gehört zu den nicht oder schlecht befestigten Straßen im Amtsbereich. Er gleicht mehr einer Schotterpiste als einer Straße. Quelle: Jürgen Lenz

Untersuchungen im Sommer und Herbst

Um den aktuellen Bedarf an Unterhaltungs- und Erhaltungsmaßnahmen für das bestehende kommunale Straßennetz zu dokumentieren, wurde ein Straßenzustandsbericht für das Amt Schönberger Land durch das Ingenieurbüro „Deutsche Tiefbauberatung“ erstellt. Im Sommer und Herbst 2020 gab es dazu Begehungen. Dabei wurde deutlich, wie unterschiedlich die Qualität der Straßenbefestigung in den einzelnen Gemeinden ist. Im Norden und Westen – Selmsdorf und Lüdersdorf einschließlich ihrer Ortsteile – sind die Straßen in einem vorwiegend guten, zumindest befriedigenden Zustand. Schlechte Straßen gibt es dort kaum.

Städte haben sehr gute und sehr schlechte Wege

In den beiden Städten Dassow und Schönberg ist der Straßenzustand im Durchschnitt befriedigend. Allerdings sind dort auch mehr als 13 Prozent der Verkehrsflächen in schlechtem Zustand. Schlecht sieht es im Süden und Osten des Amtsbereiches – in den Gemeinden Grieben, Menzendorf, Roduchelstorf und Siemz-Niendorf – aus. Dort sind mehr als 65 Prozent der Verkehrsflächen marode.

Wann und wie die verschiedenen Schäden repariert werden, liegt bei den Gemeinden und anderen finanziellen Möglichkeiten. Sie werden sich in den nächsten Sitzungen ihrer Bauausschüsse und Gemeindevertretungen mit dem Thema befassen.

Von Malte Behnk