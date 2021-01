Santow: Windrad dreht sich ab dem 3. Februar

Santow

Nach einer Bauzeit von nur vier Monaten wird am Donnerstag das Umspannwerk der Wind-Projekt GmbH in Santow in Betrieb genommen. Mit diesem ist nun die entscheidende Voraussetzung erfüllt, dass das von den Stadtwerken Grevesmühlen betriebene Windrad in unmittelbarer Nähe den Regelbetrieb aufnehmen und sich ab der kommender Woche drehen kann. Einen Monat stand es nun seit dem Aufbau still. Der grüne Strom der 5,7 Megawatt leistungsstarken Windkraftanlage wird mit dem Umspannwerk direkt in das 110-kV-Stromnetz der Region eingespeist.

Mit einer Nabenhöhe von 125 Metern und einer Gesamthöhe von 200 Metern ist das Windrad optisch gewaltig. Der Windpark Santow vor den Toren Grevesmühlens soll noch weiter wachsen, bestätigt Hannes Kaufmann, Projektleiter bei der Wind-Projekt GmbH. Ende des Jahres wird eine weitere Anlage entstehen und in Betrieb gehen, deren grüner Strom ebenfalls in das regionale Stromnetz eingespeist wird. Mit einer Nabenhöhe von 164 Metern wird das zweite Windrad noch einmal bedeutend größer.

An der Realisierung des Umspannwerkes in Santow war der Energiedienstleister Edis maßgeblich beteiligt. Mit Blick auf die zügige Realisierung des Projektes sagt der Geschäftsführer der Wind-Projekt GmbH, Carlo Schmidt: „Ich bin begeistert, dass auch unter diesen sehr schwierigen Pandemiebedingungen die Edis Termintreue bewiesen hat.“

Die Baugenehmigung für das Umspannwerk ist in der zweiten Jahreshälfte 2020 erteilt worden, die Erdarbeiten auf dem Gelände begannen Anfang Oktober. Das Gebäude für Schalt- und Steuertechnik wurde als kompakter Fertigbau auf dem Gelände des Umspannwerks errichtet. Schon Ende November ist der Transformator mit einer Leistung von 31,5 Megawatt montiert worden.

Insgesamt liegt die Investitionssumme für das Projekt einschließlich Windpark im zweistelligen Millionenbereich. Neben der kommunalen Beteiligung durch die Stadtwerke Grevesmühlen wird eine Energiegenossenschaft für die Bürger in das Vorhaben integriert. Interessenten können sich bei den Stadtwerken melden.

Der für die Planung und den Bau von Hochspannungsnetzen zuständige Abteilungsleiter Thomas Knübel ging vor der Inbetriebnahme des Umspannwerks auf die Bedeutung der neuen Anlage für die Einspeisung von Grünstrom und die gute Zusammenarbeit mit den Genehmigungsbehörden und Projektpartnern ein. „Der Anteil von Umspannwerken an unserem Stromnetz, die durch Dritte wie Wind-Projekt betrieben werden, hat sich in den vergangenen Jahren mehr als verdoppelt. So wird heute etwa jedes zweite Umspannwerk in unserem Netzgebiet von Grünstrom-Einspeisern betrieben. Dieses Projekt zeigt, dass eine vertrauensvolle Zusammenarbeit mit Projektentwicklern, Baudienstleistern und Behörden zum Gelingen der Energiewende in Mecklenburg-Vorpommern entscheidend beiträgt,“ betonte er.

Von Jana Franke