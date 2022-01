Aus einem Schweinestall in Roggenstorf (Landkreis Nordwestmecklenburg) sind bei einem Einbruch mehrere Werkzeuge und Maschinen entwendet worden.

Sauerei: Diebe stehlen Werkzeug aus Schweinestall in Nordwestmecklenburg

