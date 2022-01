Grevesmühlen/Wismar

Er kämpft auf der Freilichtbühne des Piraten Open Air in Grevesmühlen für Freiheit und Gerechtigkeit, im wahren Leben um den Fortbestand seiner Branche. Denn zwei Jahre Pandemie haben der Kunst- und Kulturbranche arg zugesetzt. „Unsere Spielzeit im Piraten Open Air 2020 ist komplett ausgefallen, im vergangenen Jahr gab es eine verkürzte Saison“, sagt der Vater einer kleinen Tochter, der mit seiner Familie in Wismar lebt. Der 49-Jährige ist Hauptdarsteller und Regisseur im Piraten Open Air, außerhalb der Saison ist er jedoch auf Tournee unterwegs und setzt verschiedene Projekte um.

Das war jedenfalls früher so. „Zwei Tourneen sind in der Corona-Zeit völlig weggebrochen, ob ich die geplante Tournee ab Februar in Deutschland, Österreich und der Schweiz spielen kann, ist noch völlig offen.“ Das Problem, das Benjamin Kernen wie die meisten seiner Künstlerkollegen hat, ist, dass er Freiberufler ist. Und die traf es im ersten Lockdown im Frühjahr 2020 besonders hart. Denn die von der Bundesregierung eilig geschnürten Hilfspakete gingen an der Kunst- und Kulturbranche völlig vorbei. „Wir haben unser Erspartes aufgebraucht, aber viele hatten nichts. Für sie war es besonders hart.“

Theaterstück „Hurricane“ beendet

Inzwischen sind die Hilfspakete angepasst worden, wirklich leben können die Künstler von der staatlichen Hilfe nicht. Sie setzen darauf, dass Theater wieder öffnen, Tourneen stattfinden können und Kunst nicht nur digital den Zuschauer erreicht. „Das Problem ist dabei dieses ständige Auf und Ab“, erklärt Benjamin Kernen. „Von Null geht es plötzlich wieder auf Hundert, und dann dürfen wir doch wieder nicht auftreten.“ Diese Unsicherheit sei die größte Hürde im Moment.

Aber der 49-Jährige hat auch eine positive Seite der Krise kennengelernt. „Denn Tatsache ist auch, dass wir, wie alle anderen auch, mit den Bedingungen leben müssen, uns anpassen müssen.“ Er habe plötzlich Zeit gefunden, um Projekte zu beenden, die ohne Corona noch Jahre in der Schublade gelegen hätten. „Hurricane“ ist eines davon, ein Theaterstück, für das er inzwischen auch einen Verlag gefunden hat. Auch „Deutschland. Ein Wintermärchen“ wäre ohne die Pandemie wahrscheinlich noch nicht zur Aufführung gekommen. „Wenn es denn dazu kommt, aber im Moment gehe ich davon aus, dass die Premiere im Zeughaus am 29. Januar stattfinden kann.“

