Wismar/Waren

Mit Wehmut blickt Christian Krause auf den großen Schiffspropeller vor dem Phantechnikum in Wismar. Ja, es ist nicht zu übersehen, dass dem technischen Leiter des Museums das Geschütz aus Bronze ans Herz gewachsen ist. 7,50 Meter im Durchmesser und 38,7 Tonnen schwer ist der Propeller seit 2012 der Hingucker schlechthin vor dem Museum. Nicht selten diente er den Besuchern als Fotomotiv, weiß Christian Krause.

Doch das ist Geschichte. Seit dem späten Donnerstagabend ist die Schiffsschraube unter großem Aufwand abmontiert. Um 22 Uhr tritt sie schließlich die spektakuläre Heimreise an – zur Mecklenburger Metallguß GmbH (MMG) in Waren.

Der Schiffspropeller fand kurz der der Eröffnung des Phantechnikums im Jahr 2012 seinen Platz auf dem Gelände. Quelle: Jana Franke

Hingucker wird eingeschmolzen

Dort war der Propeller 1999 entstanden – für ein Schiff, das seinerzeit im Zuge der damaligen Werftenkrise nicht mehr gebaut worden war. Als zeitlich befristete, unentgeltliche Leihgabe stellte das Unternehmen dem Phantechnikum den fertigen Propeller zur Verfügung. Nach 22 Jahren Lebensdauer kommt er nun aber in den Ofen. Er wird eingeschmolzen und das Material für einen neuen, modifizierten Propeller verwendet.

Video: Der Schiffspropeller vor dem Phantechnikum Wismar

Warum es so kam, erklärt MMG-Geschäftsführer Lars Greitsch: „Vor dem Hintergrund der weltweiten Bestrebungen, Emissionen, besonders CO2 ,einzusparen, um dem Klimawandel entgegenzuwirken, besteht der Trend, neben dem Bau neuer effizienter Schiffe auch die Bestandsschiffe in den Flotten der Reedereien umzurüsten.“ Das heißt, um den seit Mitte 2021 geforderten Energieeffizienzindex zu erfüllen, müssen Eigner zum Teil die Motorleistung ihrer Schiffe drosseln.

„Um wirtschaftlich bleiben zu können, müssen technische Maßnahmen durchgeführt werden“, weiß Lars Greitsch. „Da der Druck in der Branche aktuell sehr hoch ist, diese Umbaumaßnahmen schnell einzuleiten, haben wir uns entschlossen, unsere Leihgabe an des Museum nun zu nutzen, um einen neuen, deutlich effizienteren Propeller für einen unserer Kunden zu gießen.“

Für Christian Krause heißt das Abschiednehmen. Von dem Abtransport hat er vor drei Wochen erfahren. „Man muss auch loslassen können“, versucht er, es mit einem Lächeln ein wenig leichter zu nehmen. Was habe er mit dem guten Stück nicht alles durchgemacht, umschreibt er. „Er war oft mit Graffiti beschmiert und in einem Fall mit Hansa-Klebeband eingesponnen“, erinnert er sich. Aufwendig hat er jede Sachbeschädigung entfernen können.

Kran rollte aus Grimmen an

Es ist kurz vor 18 Uhr. Der abendliche Himmel färbt sich nach einem sonnenreichen Tag über der Wismarer Werfthalle rot, um sich dann allmählich in ein tiefes Schwarz zu verwandeln. Am Phantechnikum steht ein Kran der Firma Lange aus Grimmen. In den nächsten Stunden soll sich der Arm gen Himmel strecken und den Propeller von seinem Standort auf einen Lkw der Rostocker Firma Hanse Trans heben. Der Kran muss ausgerichtet werden. „Das ist nicht einfach, die Straße fällt ein wenig ab“, schätzt Gerald Burmeister vom Kranservice ein. Hydraulisch wird das Gefährt standhaft gemacht. Die Räder hängen in der Luft und der Kran wird nur durch Abstützzylinder gehalten. Entsprechend werden tonnenschwere Platten an ihm befestigt, sogenannte Kontergewichte, damit er nicht nach vorne kippt, wenn er den Propeller anhebt.

Letzte Lagebesprechung: Gerald Burmeister (l.) vom Krandienst Grimmen im Gespräch mit dem Fahrer des Schwerlasters, Steffen Kunze. Quelle: Jana Franke

Mittlerweile ist der Schwerlasttransporter eingetroffen, der die Schiffsschraube ab 22 Uhr nach Waren bringen soll. Am Steuer sitzt Steffen Kunze, der seit mehreren Jahren für Rostock Trans fährt. Die Nacht wird lang für ihn. Zwischen 1 und 2 Uhr will er in Waren sein, dann noch abladen und anschließend zurück nach Rostock. Der 48-Jährige fuhr schon Rotorblätter und Türme von Windkraftanlagen. „Die waren bis zu 74 Meter lang“, erzählt er. Dagegen ist der Propeller heute mehr oder weniger ein Spielzeug.

Platz bleibt erst einmal leer

Es ist 20.30 Uhr. Der Kran ist startklar. Zahlreiche Schlingen sind um den Propeller gewickelt, an denen er hochgezogen werden soll. Christian Krause krabbelt unter die Schraube, um die dicken Bolzen zu lösen, mit denen sie an einer Plattform aus Stahl befestigt ist. Es kann losgehen. Gerald Burmeister gibt Kranfahrer Robert Zimmermann ein Zeichen. Die Schlingen straffen sich, es knackt hier, es knackt da – aber der Propeller rührt sich nicht. „Der will nicht weg“, scherzt ein Schaulustiger, der das ganze Geschehen von der Freifläche des Phantechnikums aus betrachtet. Neben ihm steht der Geschäftsführer des Museums, Wolfgang Kühl. „Schade um das schöne Objekt“, gibt er zu. „Aber mich beschäftigt zurzeit eher, was als nächstes seinen Platz dort findet und wie wir die Kosten dafür wuppen.“

Ein letztes Erinnerungsfoto vor dem Propeller: Wolfgang Kühl, Geschäftsführer des Phantechnikums. Quelle: Jana Franke

Auch dazu gibt es schon Überlegungen vonseiten der MMG. „Wir sind derzeit mit dem Museum im Gespräch, den Besuchern an Ort und Stelle das Thema Propeller anderweitig zu zeigen. Es gibt hier verschiedene Ideen, die wir ausarbeiten“, erklärt Lars Greitsch. Auf dem Gelände des Phantechnikums liegt allerdings noch eine andere Alternative. In der Ostsee vor Warnemünde haben Kollegen des Bundesamtes für Seeschifffahrt und Hydrographie in Rostock einen 150 bis 200 Jahre alten sogenannten Stockanker gefunden. „Der ist uns zur Verfügung gestellt worden und den könnte ich mir dort auch gut vorstellen. Aber erst einmal bleibt der Platz einige Wochen leer“, erklärt Wolfgang Kühl.

Dieser Anker ist in der Ostsee vor Warnemünde gefunden worden. Findet er nun seinen Platz vor dem Museum? Quelle: Jana Franke

Heimfahrt nach Waren

Während der Geschäftsführer noch überlegt, wie er das Entsalzen und Sandstrahlen des Ankers finanziell meistern könnte, läuft Christian Krause aufgeregt um den Propeller und kontrolliert, ob er möglicherweise einen Bolzen vergessen hat. Schnell wird klar: Die Schraube hat sich an einer weiteren Sicherung verkeilt und lässt sich deshalb nicht heben. Eine gute Idee muss her.

Christian Krause, der technische Leiter des Phantechnikums, löst die Bolzen. Quelle: Jana Franke

Nach längerem Überlegen entscheidet Gerald Burmeister, die Schraube samt Stahlplatte, an dem sie befestigt ist, zu heben. Der Kranfahrer lässt erneut die ganze Kraft seines Gefährts spielen – und dann geht alles ganz schnell: Der Propeller schwebt durch die Luft und wird vorsichtig auf den Lkw von Steffen Kunze gehoben. Er hat nun die wichtige Aufgabe, dass tonnenschwere Geschütz, das links und rechts jeweils etwa 2,50 Meter über die Ladefläche hinausragt, mit Gurten zu sichern. Gegen 22 Uhr geht es für Steffen Kunze mit Polizeibegleitung Richtung Autobahn und dann nach Waren. Zurück bleibt ein leeres Podest vor dem Phantechnikum – und ein wehmütiger Christian Krause.

Via Kran wird der Propeller auf den Schwerlasttransporter verladen. Quelle: Jana Franke

Von Jana Franke