Vom 28. bis zum 31. Dezember dürfen Raketen, Silvesterbatterien und Böller verkauft werden. Doch nicht überall darf dieses Feuerwerk gezündet werden. Um reetgedeckte Häuser, Krankenhäuser und Altenheime, aber auch um Stallanlagen muss ein Sicherheitsabstand von mindestens 200 Metern eingehalten werden. Daran erinnern jetzt unter anderem in Wohlenberg zusätzlich Schilder, die das Amt Klützer Winkel hat aufhängen lassen.

Gesetz gibt Regeln vor

„Es gibt eine klare Regelung in der Landesverordnung zum Silvesterfeuerwerk“, sagt Torsten Gromm vom Amt Klützer Winkel. „Wir erinnern mit Schildern in bestimmten Bereichen daran.“ In der Verordnung ist die Zeit des erlaubten Verkaufs ebenso geregelt, wie die Zeit, in der geböllert werden darf. Das Zünden von Feuerwerk ist vom 31. Dezember 00.00 Uhr bis 1. Januar 24 Uhr erlaubt. Davor und danach können hohe Bußgelder drohen. Da in Wohlenberg zum Beispiel viele Reetdachhäuser stehen, wurden dort an der Durchfahrtsstraße und am Ostseeblick Schilder aufgehängt, die an das Feuerwerksverbot erinnern.

Reetdächer, Tiere, Kliniken

„In Boltenhagen wurden am Reiterhof Schilder aufgestellt, weil es dort Beschwerden über großes Feuerwerk auf dem angrenzenden Parkplatz gab“, erklärt Gromm den Schutz der Pferde. Auch wenn in weiteren Straßen im Ostseebad, wo auch Reetdachäuser stehen oder sich an der Ostseeallee Kliniken befinden, keine Schilder aufgehängt wurden, warnt er, dass auch dort das gesetzliche Feuerwerksverbot gilt.

Regeln gelten auch ohne Schilder

Das betrifft selbstverständlich auch die Gemeinden Kalkhorst, Damshagen, Zierow und Hohenkirchen sowie andere Amtsbereiche und Landkreise. Und wer über den Jahreswechsel Urlaub hier an der Ostsee macht, sollte die Umgebung im Umkreis von 200 Metern erkunden, bevor das große und laute Feuerwerk gezündet wird. Grundsätzliche Verbote für Böller, Raketen und Fontänen, wie sie an Strandabschnitten auf Usedom gelten, gibt es bisher nicht.

