Schilderwald im Stadtzentrum: So setzt Grevesmühlen das Parkkonzept um

Grevesmühlen

Voraussichtlich im Mai sollen die neuen Parkregeln in der Innenstadt von Grevesmühlen gelten. Dann dürfen in den Seitenstraße nördlich und südlich der Wismarschen Straße nur noch Anwohner ihre Fahrzeuge abstellen, die einen Parkausweis beantragt und erhalten haben. Die Ausweise stellt das Ordnungsamt im Rathaus aus. Einen solchen erhält aber auch nur derjenige, der ein Fahrzeug besitzt und keinen Parkplatz auf dem eigenen Grundstück.

Ihr Newsletter für Grevesmühlen und Umgebung Der Newsletter für die Regionen Grevesmühlen, Klützer Winkel, Boltenhagen und Schönberger Land. Jeden Freitag gegen 18 Uhr im E-Mail-Postfach. Mit meiner Anmeldung zum Newsletter stimme ich der Werbevereinbarung zu.

38 Verkehrszeichen auf knapp 300 Metern

Mitarbeiter des Bauhofes von Grevesmühlen beim Installieren der neuen Schilder. Quelle: Karl-Ernst Schmidt

In den vergangenen Tagen haben die Mitarbeiter des Bauhofes die Schilder aufgestellt, die notwendig sind, um das neue Parkkonzept mit der Straßenverkehrsordnung in Einklang bringen. Und weil es in Deutschland für alles eine Regelung gibt, außer für eine maximale Anzahl an Verkehrsschildern, ist die Zahl der Verkehrszeichen in der Wismarschen Straße auf dem Abschnitt zwischen der Santower Straße und dem Markt auf 38 angewachsen, die Zeichen in den Ein- und Ausfahrten aus den Seitenstraßen sind dabei übrigens nicht mitgerechnet.

Kommunen ganz ohne Verkehrsschilde

Für Stadtvertreter Thomas Krohn, Inhaber eines Busbetriebes und einer Fahrschule, sind die unzähligen Zeichen seit Jahren ein Problem. Er hatte schon mehrfach angemahnt, die Verkehrszeichen im Stadtzentrum komplett zu entfernen, eine Mehrheit dafür fand sich jedoch nicht. Dabei gibt es Kommunen, die diesen Schritt umgesetzt haben. Die Stadt Bohmte bei Osnabrück war 2013 die erste Stadt in Deutschland, die das Projekt umsetzte und gute Erfahrungen gemacht hat, weitere Kommunen sind dem Beispiel gefolgt. Grevesmühlen hingegen geht einen anderen Weg, wobei die Stadt selbst die Beschilderung nicht festgelegt hat, das hat die Verkehrsbehörde des Landkreises entschieden.

Hintergrund der Maßnahme ist der Umstand, dass in den Seitenstraße durch die parkenden Fahrzeuge die Fahrbahnen so schmal wurden, dass Rettungsfahrzeuge nicht mehr durchkamen. Durch die Reduzierung der Parkflächen soll dieses Problem gelöst werden.

Von Michael Prochnow