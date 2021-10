Schläge, Bisse und Tritte: Vater und Sohn greifen betrunken Gäste auf Volksfest in Lützow an

Lützow

Ein 18 Jahre alter Mann hat am Samstag beim Volksfest in Lützow aus bislang unbekannten Gründen andere Besucher des Festes angegriffen. Mitglieder der Freiwilligen Feuerwehr riefen die Polizei. Nach Angaben der Polizei versuchten sie ebenfalls, den 18-Jährigen zu beruhigen.

Die Polizei nahm den Mann unter massiver Gegenwehr in Gewahrsam. Dies passte dem ebenfalls stark angetrunkenen Vater des 18-Jährigen wohl nicht. Er mischte sich während des Einsatzes ein und griff die Beamten und weitere Gäste des Volksfestes mit Schlägen und Tritten an. Auch er wurde schließlich in Gewahrsam genommen.

Fünf Besucher des Festes und drei Polizeibeamte wurden durch die Angriffe der beiden Männer verletzt, eine 17-Jährige musste sogar ins Krankenhaus. Die anderen Verletzten erlitten Prellungen und Bissverletzungen.

Von RND/dpa