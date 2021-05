Schlaglochpiste Rosenweg in Grevesmühlen: Wann wird die Straße endlich saniert?

Grevesmühlen

Schritttepmpo gilt in der Zufahrt zum Wohngebiet Mühlenblick im Norden von Grevesmühlen, denn der Rosenweg, über den Anwohner und Anlieger derzeit allein das Areal erreichen können, ist in einem katastrophalen Zustand. Der Beton ist aufgebrochen, teilweise ist durch die Tiefbauarbeiten der Straßenbelag komplett verschwunden, tiefe Schlaglöcher haben sich im Sand gebildet. Für die Bewohner der schmucken Eigenheime ist der Zustand nicht nur nervig, sondern bisweilen auch teuer. Denn die Autos würden nicht besser durch die Holperpiste. Mehrfach schon haben sie Stadtvertreter und Stadtverwaltung darüber informiert. Passiert ist bis auf die Tatsache, dass der Bauhof immer wieder die Schlaglöcher ausbessert, nichts. Und das wird wohl auch so bleiben.

Streit um Ausbaubeiträge

„Das Problem ist die Entscheidung, in Mecklenburg-Vorpommern die Straßenausbaubeiträge nicht mehr zu erheben“, sagt Bürgermeister Lars Prahler. Denn dadurch konnten die Kommunen einen Teil der Kosten auf die Anwohner umlegen. „Ohne diesen Anteil ist es schwer solche Investitionen zu stemmen. Denn es geht hier nicht nur um eine Straße, es geht um die gesamte künftige Finanzierung im Straßenbau.“ Der Rosenweg steht schon länger im Haushalt der Stadt auf der Sanierungsliste. Aber, so Prahler, ohne dass der Rechtsstreit um die Ausbaubeiträge geklärt sei, sehe er kaum eine Möglichkeit, die Straße vernünftig und dauerhaft zu erneuern. „Das ist das Problem, was wir derzeit haben.“ Der Rosenweg ist dabei nicht das einzige Projekt, dass die Stadt angesichts der Finanzlage vor sich herschiebt.

Von Michael Prochnow