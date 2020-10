Schlagsdorf: Historiker begleitet Radtouren

Schlagsdorf

Er begleitet immer wieder Radtouren durch die Region. Die Ausflüge sind aber nicht nur zum Vergnügen da, sondern haben jedes Mal einen geschichtlichen Hintergrund. Andreas Wagner (56) führt die Radler als Leiter des Grenzhus in Schlagsdorf. Seit 2013 ist er der Chef im Informationszentrum zur innerdeutschen Grenze, das der Verein „Politische Memoriale“ betreibt. Geboren wurde Andreas Wagner in Dresden. In Dassow wuchs er auf. Am 11. Oktober leitet der Historiker eine 55 Kilometer lange Fahrradtour auf den Spuren des Barber-Ljaschtschenko-Abkommens. Der Ausflug startet um 10 Uhr in Gadebusch auf dem Markt. Dort im Gasthaus „Zum Goldenen Löwen“ ist der Vertrag zum Gebietsaustausch am 13. November 1945 unterschrieben worden. Auf der Tour werden die Radler einige betroffene Dörfer kennenlernen. Andreas Wagner stellt ihnen Dokumente und Erinnerungen von Zeitzeugen vor. Anmeldungen nimmt er an unter 038875/20326.

Von Jürgen Lenz